Enrique Riquelme se 'cuela' en la final de la Champions con varios autobuses publicitarios

Javi Rayo 30 MAY 2026 - 18:18h.

Enrique Riquelme eleva su candidatura a las elecciones a nivel europeo

El Real Madrid ya conoce a sus grandes rivales por Konaté tras su decisión con el Liverpool

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Enrique Riquelme se ha 'colado' en la final de la Champions entre el Arsenal y el PSG en Budapest. Los aficionados de ambos equipos se han encontrado con varios autobuses con la cara del candidato a las elecciones al Real Madrid y el lema "disfrutad, esta noche, estaremos de vuelta". Una manera de dar a conocerse también a nivel europeo. Pincha en el enlace superior para ver el vídeo.