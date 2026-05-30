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Enrique Riquelme se 'cuela' en la final de la Champions con varios autobuses publicitarios

Enrique Riquelme se 'cuela' en la final de la Champions con varios autobuses publicitarios
Autobuses publicitarios con la imagen de Enrique Riquelme. eldesmarque.com
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Enrique Riquelme se ha 'colado' en la final de la Champions entre el Arsenal y el PSG en Budapest. Los aficionados de ambos equipos se han encontrado con varios autobuses con la cara del candidato a las elecciones al Real Madrid y el lema "disfrutad, esta noche, estaremos de vuelta". Una manera de dar a conocerse también a nivel europeo. Pincha en el enlace superior para ver el vídeo.

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