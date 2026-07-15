La premonición de Pep Guardiola sobre Rodri en octubre de 2025 que ha acabado por cumplirse en el Mundial

Javi Rayo 15 JUL 2026 - 16:46h.

Pep Guardiola sacó la cara por su jugador en uno de sus peores momentos deportivos

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Rodri Hernández está siendo uno de los jugadores más destacados de la Selección Española en el Mundial y volvió a serlo también ante Francia. España está en la final y buena culpa de ello la tiene el futbolista del Manchester City. Bien se puede decir que este equipo juega a lo que el centrocampista quiere. Pero no todo ha sido un camino de rosas. Desde su grave lesión de rodilla, el ex del Villarreal atravesó algunos baches de juego. Sin embargo, si hay alguien que siempre creyó en él ese fue Pep Guardiola. Cuando más le llovían las críticas, el técnico catalán hizo una apuesta que ha acabado por cumplirse.

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Rodri Hernández recupera su mejor versión

El 3 de octubre de 2025, preguntado por el nivel de Rodri en ese momento, Pep Guardiola no dudó en señala que, no sólo recuperaría su mejor nivel con el paso de los meses, sino que alcanzaría su mejor forma durante el Mundial. Dicho y hecho. "Rodri es un jugador espectacular. Todo el mundo lo sabe. No se trata de volver a jugar tras seis, siete u ocho meses y volver a ser el jugador que era antes ¿Sabéis cuando será? En el Mundial con España. En el Mundial veremos al mejor Rodri y la próxima temporada también veremos al mejor Rodri", vaticinó Pep Guardiola en aquel momento.

Y lo cierto es que Rodri ha dejado atrás todas las molestias derivadas de su lesión de rodilla y ha recuperado su mejor versión, esa que le hizo ganar el Balón de Oro hace dos años. Todo mientras su futuro sigue en el aire y no se resolverá hasta después del Mundial. El internacional español tiene contrato con el Manchester City pero no es ningún secreto que el Real Madrid está interesado en él. Eso sí, Rodri es ahora más caro que lo era al inicio del Mundial. Había muchas dudas sobre si volvería a recuperar su mejor versión tras el Mundial y lo ha hecho. Y eso, se paga.