El penalti provocado de Lamine Yamal a Francia, una artimaña que ya le hizo al Celta

Juan Pérez 15 JUL 2026 - 16:59h.

Fran Beltrán cometió la misma torpeza que Digne al no mirar a su alrededor

Intentan robar en la casa de Lamine Yamal mientras se disputaba el Francia – España

Compartir







La picaresca de Lamine Yamal en el penalti de Lucas Digne en la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia no es ni mucho menos casualidad, y el ejemplo está en un enfrentamiento entre Celta y Barça de hace un par de años. El trazo es el de una jugada muy similar con un balón caído del cielo donde el defensor sólo mira el esférico en vez de al atacante, y lo que en su día fue un penalti olvidable, ahora ha trascendido como el germen de la paliza de la Selección Española.

El que fuera jugador del Celta CF, Fran Beltrán, confesó en el febrero de 2024 que el penalti que le acababa de hacer a Lamine Yamal fue un error que no se podía permitir. Esta noche esa experiencia le ha valido a la estrella de España para repetir la fórmula del éxito ante la ingenuidad del lateral izquierdo francés, y lejos del perdón, la única respuesta que ha salido del vestuario francés a la acción ha sido la dudosa actuación de los colegiados.

PUEDE INTERESARTE La premonición de Pep Guardiola sobre Rodri en octubre de 2025 que ha acabado por cumplirse en el Mundial

La victoria del Barça 1-2 en Balaídos hace algo mas de un par de años fue un sintomático aprendizaje para Lamine Yamal, porque ese penalti de Fran Beltrán parecía interiorizado en la memoria del de Esplugas de Llobregat. Balón suelto, en el aire, defensor distraído y la misma forma de utilizar el cuerpo para evitar el golpeo, tocar el balón, hacerse con el espacio y recibir uno de los penaltis más absurdos de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En ese momento Fran Beltrán agachó la cabeza, respondió de la mejor manera posible y confirmó que debería haber despejado de cabeza. En esas jugadas aceleradas a veces es difícil tomar la mejor decisión, y a sabiendas de ese debe sobre todo en jugadores que no son centrales, Lamine aprovechó la rendija para calcar el movimiento que realizó en Vigo y ayudar a España a llegar a la gran final en Nueva York.