David Torres 15 JUL 2026 - 16:15h.

"No hay que tener miedo de hablar de Europa, pero si haces las cosas bien tendrás más probabilidad de lograrlo"

El plan del FC Barcelona para convencer a Javi Guerra

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ValenciaJavi Guerra, aunque no quiera, siempre es protagonista en el mercado de fichajes. El centrocampista valenciano este verano, aunque ha repetido hasta la saciedad (él y su padre) que quiere seguir en el Valencia CF, ha vuelto a ser relacionado con el FC Barcelona y habla siempre en presente pensando en el Valencia y el futuro del conjunto de Mestalla pasa por marcarse un objetivo, que necesariamente pasaba por ir a Europa. Con todo, la pregunta del millón es si quiere seguir en Mestalla.

Su respuesta no deja dudas. Lo dice recordando cuando estuvo vendido al Atlético. "Una noche me despierto y me dicen que habían llegado a un acuerdo por mí con el Atlético. Siempre dije que iba a ir de la mano del club. Como persona quiero estar donde me quieran. Si el club me quiere y quiere me quede, me quedaré. Estoy en un momento en el que el Valencia quiere que me quede y yo quiero quedarme. Hablar con el club es tema de mi agente y de mi padre, pero siempre he dicho que estoy feliz en mi ciudad y con mi gente y en mi club. Mientras me sigan queriendo estaré aquí y a seguir los años que sean y ahora empezar la temporada", así lo ha dicho el centrocampista de Gilet, en una amplia entrevista en Tribuna Deportiva respecto a las informaciones que lo relacionan con el FC Barcelona u otros clubs de primer nivel. "Desde que subí siempre hay rumores, que equipos como los que salen se relacionen contigo es algo positivo, porque ven que tienes calidad para jugar con esos clubs, pero sin perder el foco. Al final ya sabéis como va el mercado. Si esos equipos preguntan por ti es porque estás haciendo las cosas bien y hay que seguir así".

Sin miedo a hablar de Europa

En la mencionada entrevista, Guerra habla de los objetivos: "La idea es esa, dejar atrás los años de sufrimiento que hemos pasado. Mirar hacia arriba en vez de hacia atrás porque el club y la afición se lo merecen y los jugadores tenemos que tener la aspiración y el orgullo de conseguir cosas mejores".

"No hay que tener miedo de hablar de Europa, pero si haces las cosas bien tendrás más probabilidad de lograrlo. Hay que cambiar cosas, cada uno tiene que poner su granito de arena. Todos, jugadores, entrenador, la gente de oficinas y la afición, que tenga claro que habrá momentos de mejor dinámica que otros y tienen que saber que son muy importantes. Si todos ponemos de nuestra parte podemos aspirar a cosas bonitas".

Pitidos en Mestalla: "No es agradable"

Lo dice, lo de pedir el apoyo de la afición, entre otras cosas, porque él y alguno de sus compañeros han sufrido las iras de Mestalla, en especial la temporada pasada. Guerra se explica. "El año pasado dejé de jugar algunos partidos. Lo hablé con mi gente. No me encontraba bien, no tenía buenas sensaciones y encima pasas a no jugar nada. Al final somos personas, te afecta y tienes que madurar, conocerse a uno mismo, ir poco a poco para regresar al nivel. Y el año pasado es un ejemplo de eso. En enero cogí varios constipados, las sensaciones de juego y luego el año acabó de buena manera", dice Guerra.

"A mí me duele que Mestalla me pite y más siendo de aquí y más siendo exigente conmigo mismo y más cuando sé que soy de los jugadores que tiene que dar un paso al frente. Te duele y te impacta algún comentario, pero vas madurando. Sigue doliendo pero sabes diferenciar", explica el centrocampista que asegura que "sí, me siento querido por el valencianismo desde que debuté"

"Es muy importante que Guido se quede" y "ojalá se pueda dar lo de Ramazani"

"Es muy importante que Guido se quede. Es un campeón del mundo. El año pasado ya se vio lo que es. Tener un jugador así por detrás te facilita mucho tu trabajo. Si él me dice que vaya para adelante que soy diferencial, pues habrá que hacerle caso", ha dicho antes de rematar asegurando que "ojalá se den las circunstancias para que Ramazani pueda quedarse", afirma "es un jugador que si lo enchufas" te puede aportar mucho.