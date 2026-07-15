El Arsenal estaría valorando ofrecer al Atlético el fichaje del sueco para abaratar la llegada de Julián

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El Arsenal FC vuelve a aparecer en el horizonte de Julián Álvarez. El jugador ya ha mostrado su deseo de salir, el Atlético de Madrid ha dejado claro que cuenta con su continuidad y el FC Barcelona, de la mano de Joan Laporta, se prepara para hacer una segunda oferta por el delantero. Todo podría agilizarse a partir de la próxima semana, cuando acabe el Mundial 2026. Y mientras tanto, surgen nuevas alternativas en la operación, ahora con Viktor Gyökeres como protagonista.

Según cuenta el periodista Ben Jacobs, el Arsenal está atento a la situación de Julián y "no se puede descartar un giro de acontecimientos". El comunicador insiste en la idea de que el futbolista quiere fichar por el Barcelona, pero también en la postura tajante del Atlético de Madrid de no vender a su estrella a otro equipo de LaLiga.

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De momento, el club inglés está analizando la situación a la espera de lanzar una ofensiva al cuadro rojiblanco. Ofensiva que podría incluir a otro delantero como moneda de cambio. Según Jacobs, el Arsenal podría ofrecer a Gyökeres para abaratar el fichaje de Julián Álvarez. La idea sería que las dos operaciones fueran independientes pero paralelas, con el objetivo de que el club madrileño tuviera da manera inmediata un nuevo delantero en su plantilla del próximo curso.

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La cláusula de Julián Álvarez desciende para clubes Champions

Además, asegura también que la cláusula de Julián asciende a 500 millones de euros, pero que baja de manera ostensible para equipos que militen en la Champions League. Es decir, que el argentino habría firmado desde el primer momento una vía de salida a clubes de primer nivel. Según sostiene, el delantero podría salir por una cifra cercana a los 130 millones de euros, aunque la inclusión de los impuestos elevaría la operación a los 150 millones.

En cualquier caso, Julián está centrado ahora mismo en el Mundial 2026, en el que Argentina disputa las semifinales ante Inglaterra con el objetivo de medirse a España en la final de Nueva York e intentar revalidar el título de 2022. Una vez acabe el torneo, el jugador tendrá que sentarse con todas las partes para valorar de manera definitiva qué deparará su futuro.