Griezmann ya se ha ido, Sorloth tiene pie y medio fuera y Julián Álvarez también podría marcharse

El misterioso mensaje de Sorloth que ya suena a despedida

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El Atlético de Madrid se prepara para una revolución en su delantera. Una revolución que puede ser total, ya que Antoine Griezmann ha hecho las maletas, Alexander Sorloth tiene un pie y medio fuera del club y el futuro de Julián Álvarez parece estar más fuera que dentro, más por deseo del propio jugador que de la entidad. Así pues, Mateu Alemany se vería obligado a realizar, como mínimo, tres refuerzos importantes en la parcela ofensiva.

Griezmann se marchó gratis a la MLS y no dejará dinero, pero Julián y Sorloth sí que dejarían buenas cantidades en las arcas del Metropolitano en caso de concretar sus salidas. El noruego está a un paso de la Juventus a cambio de 25 millones de euros. En cuanto al argentino, el Atlético se remite a la cláusula de 500 millones de euros, pero todo apunta a que podría negociar su salida por una cantidad que ronde los 150 millones.

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Así pues, Alemany tendría cerca de 175 millones para recomponer la línea ofensiva del equipo. No será tarea fácil. Para empezar, tendrá que buscar un '9' que garantice al menos 20 goles por temporada, que son los que ha marcado Sorloth este curso con un rol secundario. Tendrá que encontrar un sustituto de Griezmann, probablemente la tarea más complicada. Y si también se va Julián, necesitará firmar a una estrella de primer nivel sobre la que construir el nuevo proyecto deportivo.

Los posibles fichajes del Atlético de Madrid

Todo esto con un presupuesto limitado. Dependiendo de las salidas que se produzcan, es evidente que el Atlético no tiene el poderío económico de clubes como el Real Madrid o el Barcelona, no sólo a la hora de fichar sino sobre todo a la hora de firmar contratos de larga duración con sueldos astronómicos. Los colchoneros sí se pueden permitir, en ciertos contextos y tras recibir buenas cantidades de dinero, firmar a jugadores como Julián o Joao Félix en su momento. Lo que no se pueden permitir es tener a 20 futbolistas cobrando cerca de 10 millones limpios por temporada. Y he ahí la gran diferencia.

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Además, la dirección deportiva también busca un lateral izquierdo, con Marc Cucurella como gran señalado; un central y un centrocampista que rejuvenezca la medular. Demasiados frentes abiertos para un equipo que rozó la final de la Champions League, no compitió por el título liguero y se ve obligado ahora, casi de manera obligada, a realizar una pequeña reconstrucción.