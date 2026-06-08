El noruego recopila todos sus goles con la rojiblanca y avisa: "Tengo noticias"

La bomba del Real Madrid podría ser Julián Álvarez

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Un mensaje que suena a despedida. Alexander Sorloth está concentrado con la selección de Noruega de cara a un Mundial que arrancará dentro de apenas tres días. Mientras tanto, su futuro en el Atlético de Madrid está en el aire, pues todo apunta a un cambio de aires el próximo verano. Y en esas, el propio jugador ha publicado un mensaje a través de las redes sociales que tiene cierto tono de despedida del cuadro rojiblanco.

"Algunos de mis favoritos de las últimas dos temporadas. Por cierto, tengo algunas noticias emocionantes antes de centrarme al completo en el Mundial, ¡así que estad atentos!", escribió el jugador en su cuenta de Instagram. Junto al texto, un vídeo en el que repasa sus mejores goles desde que llegó al Atlético hace dos años.

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La posible salida de Alexander Sorloth del Atlético de Madrid

El mensaje llega en medio de los rumores de su salida. Según el periodista Matteo Moretto, Sorloth llegó a un acuerdo personal con la Juventus y podría marcharse al cuadro italiano en los próximos días. Todavía, eso sí, no hay acuerdo entre la Juve y el Atlético de Madrid, que pide cerca de 25 millones de euros por su marcha.

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A la espera de novedades, cabe recordar que Sorloth llegó al Atlético en verano de 2024 procedente del Villarreal a cambio de 32 millones de euros. Desde entonces, ha jugado 107 partidos con la camiseta rojiblanca en los que ha anotado 44 goles. Tiene 30 años y contrato hasta 2028 con la entidad colchonera.

En caso de que Sorloth se marche, y tiene pinta de que así sucederá, el Atlético afrontará una renovación total en su frente ofensivo. Se fue Griezmann, se puede ir Julián Álvarez y Simeone se quedaría sin delanteros, por lo que Mateu Alemany estará obligado a realizar tres incorporaciones de nivel.