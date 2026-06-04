Jorge Morán 04 JUN 2026 - 09:11h.

Ambos representantes ya conocen el interés

El Atlético de Madrid activa el 'plan Cucurella' en la selección española: llegan los primeros mensajes

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El Atlético de Madrid está siendo uno de los equipos más agitadores del mercado. Aunque por ahora no hay nada oficial, son muchos los nombres que están apareciendo en el entorno de los rojiblancos, como los de Bernardo Silva o Hjulmand. Unas negociaciones en las que van muy de la mano con la Juventus, no sólo por un posible intercambio de delanteros, sino por el interés de los italianos en Koke.

El mediocentro español ha aparecido como opción para el equipo de la Serie A, que quiere contar con la experiencia del vallecano en su centro del campo. Pero además de Koke, Juventus y Atlético de Madrid también acercan posturas por otros dos futbolistas que podrían cambiar de aires este verano.

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El intercambio entre Atlético de Madrid y Juventus

La Juventus quiere dar un aire fresco a su delantera y se han fijado en el delantero noruego Alexander Sorloth. El futbolista del Atlético, que anotó 20 goles esta temporada, sabe que no es uno de los fijos para Simeone y no le importaría buscarse una salida en la que tener más minutos. Y ahí aparece el club italiano.

Aunque por ahora tan sólo ha habido contactos con los representantes, el club rojiblanco es conocedor del interés de la Juventus y no vería con malos ojos la venta del noruego. Una salida que dejaría un hueco en la delantera rojiblanca que podría ocupar su homólogo en la Vecchia Signora.

Y es que según apuntan desde Italia, Dušan Vlahović quiere dejar la Juventus este verano y entre sus candidatos aparece el Atlético de Madrid. Los rojiblancos, al igual que los italianos, también han preguntado a sus representantes sobre las condiciones, en lo que podría suponer un intercambio de cromos entre unos y otros. Un delantero que también sonó para reforzar el Barcelona y que ha logrado anotar diez goles esta temporada, dando además dos asistencias.