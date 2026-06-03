El Atlético de Madrid ya tendría el 'ok' del jugador, pero el Sporting mantiene su precio

Oblak habla por primera vez de su posible salida del Atlético

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El Atlético de Madrid sigue dando pasos en un mercado de fichajes en el que se prevén muchos movimientos. Bastantes, tanto en el apartado de entradas con en la operación salida, con muchos futbolistas señalados. Entre los refuerzos, una de las prioridades de Mateu Alemany apunta al centro del campo, lastrado desde hace muchos años por la falta de llegadas de nivel. Y es ahí donde aparece el nombre de Morten Hjulmand, jugador del Sporting CP.

El club rojiblanco ya intentó su fichaje el pasado mes de enero, pero no salió adelante. El Sporting no estaba dispuesto a dejarle marchar en medio de la temporada y Alemany acabó apostando por dos promesas de futuro como Rodrigo Mendoza y Obed Vargas, quienes ahora podrían salir cedidos.

Nuevo intento del Atlético por el fichaje de Morten Hjulmand

La cuestión es que Hjulmand sigue en la órbita rojiblanca. Y no sólo eso, sino que el diario portugués O Jogo asegura que el Atlético ya tendría un acuerdo personal con el jugador para recalar en el Metropolitano y cobrar un salario de 6 millones de euros netos por temporada. Un paso importante pero ni mucho menos definitivo, pues aún queda negociar con su club.

La cláusula del danés asciende a los 80 millones de euros, pero todo apunta a que saldrá por mucho menos. El mismo diario, en su portada de este miércoles, insiste en el interés por parte del Atlético y asegura que el Sporting pedirá cifras que rondarán los 40 o 50 millones de euros.

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A partir de ahí, falta por ver hasta dónde estarían dispuestos a llegar desde la capital española. Hjulmand tiene 26 años (cumplirá 27 en tres semanas) y un valor de mercado de 45 millones, según Transfermarkt, una cifra similar a la que podría alcanzar su posible traspaso... si es que los dos clubes se ponen de acuerdo.