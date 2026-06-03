Fran Duarte Madrid, 03 JUN 2026 - 10:56h.

Spalleti busca un perfil de lider para el centro del campo y desde Italia apuntan a que Koke sería su primera petición

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La continuidad de Koke Resurrección en el Atlético de Madrid parece hecha. El capitán tiene una renovación automática, aunque dejó algunas dudas sobre su futuro como rojiblanco tras caer contra el Arsenal en la Champions League. El hecho de no haberse despedido de su afición tal y como hizo Griezmann hacen que sea casi seguro que continúe una temporada más bajo el mando del Cholo Simeone para seguir aumentando su leyenda. Sin embargo, desde Italia apuntan al interés de la Juventus por hacerse con un líder de la talla de Koke y motivos no faltan para fichar al capitán del Atleti.

Lo cierto es que, a sus 34 años, el centrocampista ha vuelto a deslumbrar a Europa. Koke ha sido fundamental para llevar al Atleti a la final de Copa del Rey y para dejar al club como el equipo español que más lejos ha llegado esta temporada en la Champions League. Con 56 participaciones en partidos, 3610 minutos sobre el césped, dos goles y tres asistencias, Koke ha demostrado que todavía atesora mucho fútbol en sus botas y, aunque la idea de que el Cholo se desprenda de su jugador fetiche puede sonar muy descabellada, la realidad es que ya hay equipos moviendo ficha para tantear su fichaje.

Los motivos de la Juve para fijarse en Koke

Desde la Gazzetta dello Sport apuntan a la Juventus como la principal interesada en el capitán del Atlético. Los bianconeros necesitan refuerzos y la llegada de un líder para el centro del campo que acompañe a Locatelli y Koopmeiners es una de las principales peticiones de Spalleti. El club de Turín consultó por la situación de Koke en medio de las conversaciones por Nico González, que termina cesión y volverá al conjunto italiano para la próxima temporada. La intención de la Juve no pasa por un intercambio y desde el club rojiblanco ya han señalado que el único que decide sobre el futuro de Koke es el propio jugador y ni el entrenador ni la directiva pondrían impedimentos tanto si quiere seguir como si se decanta por salir. El capitán va renovando su contrato con el Atleti año a año y será él mismo el que tenga la última palabra en caso de querer poner punto y final a su etapa como jugador rojiblanco, marchándose como el jugador que más veces ha vestido esa camiseta. Los otros candidatos que maneja la Juve son Kolo Muani y Mateta, aunque a Spalleti le gusta y mucho el carácter de líder de Koke y, con el ejemplo de Luka Modric en el Milán, la edad no es ningún impedimento.