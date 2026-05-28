Pablo Sánchez 28 MAY 2026 - 22:40h.

Julián Álvarez vs. Ferran Torres: igualdad en rendimiento, pero no en resultados

Los rojiblancos denegaron la primera oferta blaugrana

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El Atlético de Madrid anda en plenas vacaciones, aunque con muchos frentes abiertos. Todos ellos encaminados al nuevo proyecto que se avecina para la próxima temporada. Las alarmas saltaron en los últimos días ante el supuesto interés del Barcelona en Julián Álvarez, un fichaje que dinamitaría el vestuario rojiblanco a un puñado de días para comenzar el mercado veraniego de manera oficial. El último en opinar sobre estos rumores fue Koke.

El capitán, que ha estado de vacaciones con su familia, respondió de manera tajante y airada durante un acto de LaLiga cuando le preguntaron por esa posible salida de Julián rumbo al Barça. "Julián es jugador del Atlético y mientras lo sea es un chico que lo está dando todo. Lleva dos años y desde que llegó, todos los estáis vendiendo al Barça o a otros equipos. Dejadle, es jugador del Atlético hasta que él mismo no diga lo contrario. No sé nada de ninguna reunión. Sólo sé que ahora mismo Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid, que tiene contrato hasta 2030 y que tiene una cláusula de muchos millones. Eso es lo que hay", reiteró.

Un culebrón a largo plazo

Los rumores sobre una salida de Julián Álvarez en este mercado estival no han hecho más que comenzar. El Barcelona es el mejor posicionado para asaltar el vestuario rojiblanco y como ejemplo sirven las reuniones que ya se han mantenido entre las partes para abordar la operación. Sin ir más lejos, este mismo jueves el cuadro catalán presentó la primera oferta en firme por el fichaje del argentino, aunque horas después la respuesta del Atlético fue negativa.

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El único requisoto que plantea el Atleti es el pago de los 150 millones de euros de su cláusula sin incluir ningún jugador en la operación. Las cuentas son claras, pero el futuro incierto.