Redacción ElDesmarque Madrid, 28 MAY 2026 - 16:13h.

La comparación estadística entre el delantero del FC Barcelona y el del Atlético de Madrid

El FC Barcelona prepara una oferta inminente al Atlético de Madrid por Julián Álvarez, 70 millones y Ferran Torres

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El Fútbol Club Barcelona sueña con el fichaje de Julián Álvarez y ya ha movido ficha para que se cumpla. El conjunto catalán ya prepara la primera oferta al Atlético de Madrid tras la reunión que Deco tuvo ayer con un intermediario del club rojiblanco. Esta consiste en Ferran Torres y 70 millones de euros y será enviada a los colchoneros más pronto que tarde. Esto llega después de que los culés hayan cerrado la primera incorporación de la 26/27 y no quieren perder el tiempo con el siguiente objetivo. La pregunta que le surge al aficionado azulgrana y al hincha rojiblanco es qué sacan sus equipos de este 'cambio de cromos' y los datos de sus temporadas revelan varias conclusiones interesantes.

¿Cuántos partidos han jugado esta temporada?

El número de partidos jugados es un dato que revela, en gran parte, la importancia que ha tenido el jugador en la temporada de su club y eso está muy igualado. Tanto Ferran Torres como Julián Álvarez han jugado 49 partidos oficiales con sus respectivos clubes y la diferencia es que el argentino tiene un minutaje más alto. El de Calchín ha disputado 3.549 minutos con el Atlético, mientras que el español se ha quedado en 2.692' con el Barça. El delantero de la selección argentina es la estrella del conjunto rojiblanco y es por eso que Diego Pablo Simeone le ha utilizado más de lo que lo ha hecho Hansi Flick con Ferran, que tenía la competencia directa con Robert Lewandowski.

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¿Cuántos goles han marcado esta temporada?

Otra de las estadísticas que mejor funcionan para comparar a dos delanteros es el número de goles que han marcado en una temporada. Ferran Torres y Julián Álvarez vuelven a estar muy igualados, pero en esta ocasión el español supera al argentino por un gol (21 a 20). El atacante del Barcelona ha metido 16 goles en LALIGA EA Sports, 3 en la Champions League, 1 en la Copa del Rey y 1 en la Supercopa de España. Ha acabado el año como el máximo goleador del Barça empatado con Lamine Yamal.

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En el caso de Julián, sus tantos están concentrados en la Copa de Europa donde ha marcado 10. En LALIGA 8 y en la Copa del Rey 2. Además, cinco de esos veinte tantos han sido desde el punto de penalti, mientras que Ferran no ha lanzado ninguno en todo el curso. Por tanto, el promedio goleador de Ferrán Torres es mejor que el del 19 del Atlético ya que ha disputado menos minutos que él. El valenciano marca un gol cada 129 minutos y Julián Álvarez cada 178', así que el atacante del Barcelona es considerablemente superior en esta estadística.

El valor de mercado de Ferran Torres y Julián Álvarez

Respecto al valor de mercado de cada uno, dato clave en una posible operación, la diferencia es clara. Según Transfermarkt, Julián Álvarez tiene un valor de 90 millones de euros y Ferran Torres de 50, por lo que hay cuarenta de diferencia. La primera oferta que el Barcelona está preparando consiste en el delantero valenciano y 70 millones, por lo que el Atlético de Madrid, en caso de aceptarla, tendría en sus manos un valor total de 120 millones de euros. El conjunto colchonero ha insistido en que el precio mínimo es de 150, pero el primer movimiento de los azulgranas en la que puede ser la operación del verano, no está tan lejos de las pretensiones del Atlético.