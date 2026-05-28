Fran Fuentes 28 MAY 2026 - 11:31h.

La reunión reciente de Deco con el intermediario ha propiciado este paso adelante

Así va el culebrón Julián Álvarez con su visto bueno y los 150 millones de euros que pide Gil Marín

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La reunión del FC Barcelona con Julián Álvarez en el horizonte habría dado sus frutos. Y es que la entidad habría decidido, después de más de un año de rumores, lanzarse de cara a por el delantero argentino. El jugador, cuya relación con Diego Pablo Simeone había quedado bastante tocada, ya expresó su deseo de salir del club rojiblanco este verano. De este modo, y pese al fichaje de Anthony Gordon por 70 millones de euros, ahora el club que preside Joan Laporta va directo a por el jugador rojiblanco.

Así pues, según informa nuestro compañero de ElDesmarque, David Ibáñez, el FC Barcelona prepara una oferta inminente al Atlético de Madrid para tratar de cerrar el fichaje de Julián Álvarez. Esta oferta consistiría en una cantidad fija de 70 millones de euros que, además, incluía el traspaso de Ferran Torres. La intención del club barcelonista es que el delantero valenciano abarate la operación, teniendo en cuenta la gran cantidad que ya van a gastar en Anthony Gordon.

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Del deseo de Julián Álvarez de salir a la negativa de Ferran Torres al Atlético

Y es que Ferran Torres es un jugador que el propio Atlético de Madrid ha considerado puntualmente. Mateu Alemany le conoce a la perfección de su etapa en el Valencia CF. Eso sí, según han desvelado diversas informaciones, al atacante no le convence la idea de convertirse en moneda de cambio ni abandonar el club barcelonista, donde esta temporada, sin ser titular indiscutible ni mucho menos, ha logrado nada menos que 21 goles y tres asistencias en 49 partidos, sumando todas las competiciones.

Así las cosas, en el Atlético de Madrid se han cansado de la actitud de Julián Álvarez. Durante todo el curso, los rumores no han dejado de sucederse, mientras que el propio jugador nunca salió a atajarlos con rotundidad. Ahora, tras conocerse que la relación entre el delantero y el Cholo Simeone no era la mejor, y la petición expresa del ariete para salir de la disciplina rojiblanca este mismo verano, el FC Barcelona, que ya ha jugado sus cartas, tiene de cara la operación. Solo debe encontrar la cifra que satisfaga al conjunto colchonero para permitirle salir. De este modo, el más que posible segundo fichaje del Barça en este mercado veraniego empieza a tomar forma.