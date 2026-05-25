El plan del Barça con el fichaje de Julián Álvarez al que Ferran Torres se ha negado

Celia Pérez 25 MAY 2026 - 10:52h.

El delantero va a ser uno de los grandes culebrones del verano

Tensión entre Simeone y Julián Álvarez y una sospecha que enfada al Atlético de Madrid

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Ahora sí que sí, la temporada ha llegado a su fin y con ella llega un intenso mercado de fichajes que promete ser movido en el Atlético de Madrid. Al adiós de Antoine Griezmann se le puede unir otros como el de Alexander Sorloth y Julián Álvarez, aunque especialmente el caso del argentino es que está llamado a ser uno de los grandes culebrones del verano. Su nombre lleva varios meses en el aire debido a los rumores que sitúan al PSG tras su fichaje, además del interés de un FC Barcelona que le da vueltas a una operación en la que ha tratado de incluir a Ferran Torres.

Tal y como cuenta Pedro Fullana en La Cadena Ser, en el Atlético dan por hecho que Julián quiere salir y que el Barça ha dado los primeros pasos para tantear su llegada a la Ciudad Condal. "En el Atlético, lo que intuyen es que Julián se quiere ir. Y no solo es una intuición. Va más allá. Saben que ha habido movimientos, que el Barça ya se ha puesto en contacto con el Atlético de Madrid y saben que piden una cifra muy importante. El esquema que había planteado el Barça con Julián era dinero más Ferran. Ferran no quiere entrar en la operación. Por lo tanto, si no es con Ferran, tiene que ser solo con dinero", comenzó exponiendo.

"Es muy difícil porque Miguel Ángel Gil Marín es el que pone precio a la operación no quiere dejar escapar al futbolista de forma barata ni mucho menos. Quiere un gran traspaso si es que se tiene que marchar, porque por Gil Marín y por el Atlético, Julián se tiene que quedar. A partir de ahí, ha habido intermediarios con poderes del PSG y del Arsenal, que son los tres que están en la carrera, que también han preguntado al Atlético de Madrid", añadió.