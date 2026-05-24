Diego Páez de Roque 24 MAY 2026 - 23:39h.

El Atlético de Madrid cayó duramente en La Cerámica

El Villarreal se lleva el botín del tercer puesto en LALIGA: cuántos millones gana ante el Atlético

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El Atlético de Madrid ya estaba pensando en el Mundial antes que en la tercera plaza de LALIGA, donde se jugaban varios millones de euros. Los de Diego Pablo Simeone han encajado cinco goles en el estadio de La Cerámica, protagonizando así una de sus peores derrotas como entrenador del conjunto rojiblanco.

Aun así, el argentino no se mostró enfadado por el resultado. "No pudimos responder desde el inicio. No lo voy a explicar. El equipo no tuvo ritmo ni intensidad, no estuvo en el partido. El Villarreal ganó justamente. Perdimos por la contundencia del rival", mencionó el técnico rojiblanco en Movistar+ tras el choque.

"Estábamos entusiasmadísimos por ser tercero, pero no lo pudimos demostrar. Ellos jugaron solo LALIGA y es más fácil. Nosotros competimos semifinales de Champions y la final de la Copa del Rey", añadió Simeone, recordando la exigencia del equipo en las otras dos competiciones.

Aun así, Simeone es consciente de la importancia de prepararse mejor la temporada que viene. Otros equipos que pelean por el tercer y cuarto puesto, como Real Sociedad o Athletic Club, han estado lejos de los puntos esperados. Reconoció que, si hubiesen estado mejor, habría sido más complicado.

"La cantidad de puntos sobre los perseguidores eran muchos. Si otros hubiesen hecho una buena temporada, la hubiésemos pasado mal. Esto también es un llamado de atención. No es fácil competir en las tres competiciones. Si queremos todo eso, nos tenemos que preparar mejor la temporada que viene".

Simeone y el futuro de Julián Álvarez

Uno de los temas que rodearán al Atlético de Madrid en el mercado de fichajes veraniego es el futuro de Julián Álvarez. El delantero rojiblanco es uno de los más cotizados en Europa por algunos de los clubes más potentes, como Barcelona, París Saint-Germain o Arsenal.

Por el momento, ni el Atlético de Madrid ni el propio Julián Álvarez se han pronunciado sobre su futuro, pero todo apunta a que será uno de los grandes debates del verano. Simeone fue preguntado por su compatriota, pero no se mojó.

"No es una pregunta para mí, es para Julián. Ya es bastante grande para saber lo que va a hacer y ya tendrá su decisión tomada", contestó.