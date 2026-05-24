Diego Páez de Roque 24 MAY 2026 - 23:00h.

El Villarreal terminó LALIGA en tercera posición

El dinero que han ganado los 20 equipos de LALIGA EA Sports tras la clasificación final de LALIGA EA Sports

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Villarreal y Atlético de Madrid han cerrado LALIGA EA Sports 2025/26. Ninguno de los dos equipos estaban involucrados en la clasificación europea o el descenso, por lo que la organización decidió poner el partido el domingo, siendo el único fuera del horario unificado.

Sin embargo, sí que había algo en juego entre los dos equipos: el tercer y cuarto puesto. Un premio a priori menor, pero que lleva consigo una suculenta recompensa económica.

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El Villarreal se lleva el botín del tercer puesto

Tras un inicio con ocasiones pero sin tantos, llegó el festival tras un penalti sobre Pépé que transformó Parejo, Ayoze Pérez aprovechando un error claro de la defensa rojiblanca y el contragolpe culminado por Mikautadze.

El Atlético quiso darle la vuelta al partido con un tanto de Marc Pubill a la salida de un córner, pero el Villarreal volvió a demostrar su dominio en la primera mitad con un zurdazo de Pape Gueye.

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Ya en la segunda parte, tras los cambios, el Atlético de Madrid no mejoró y, además, se encontró con el quinto gol de los locales a través de Ayoze Pérez. Sin embargo, el resultado no volvió a moverse.

Con este resultado, el Villarreal ha logrado el tercer puesto en la clasificación de LALIGA. Los de Marcelino García Toral no solo han conseguido hoy tres puntos, sino una recompensa económica.

La ley establece que una cuarta parte, el 25%, del reparto de los derechos de TV es variable dependiendo de la posición final en la tabla de cada equipo. Las cantidades pueden variar aunque, tomando como referencia las cifras publicadas por LALIGA con respecto a la campaña 24/25, el botín total a repartir se cifra en 1.292 millones de euros. Esto representa unos 323 kilos (recordamos, el 25%) que se reparte con diferentes porcentajes.

A partir de ahí, de los 323 millones de euros a repartir en función de la clasificación, un 13% va destinado al tercer clasificado mientras que el cuarto se lleva un 11%. Una diferencia que parece menor, pero representa algo más de 6 millones de euros, pues teniendo en cuenta las cifras del año pasado, el Villarreal se llevará en torno a los 42 millones y el Atlético 35,5 millones.