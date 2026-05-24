La RFEF publica los horarios de las semifinales de la fase de ascenso a LALIGA HYPERMOTION

Alberto Bravo 24 MAY 2026 - 14:49h.

Fortuna, Zamora, Ponferradina, Castilla, Sababell , Atlético Madrileño y Villarreal B son los clasificados

Por qué el Real Madrid Castilla juega el playoff de ascenso y no el Pontevedra

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VigoLa Real Federación Española de Fútbol, a través de sus canales oficiales, ha hecho públicos los horarios de las semifinales de la fase de ascenso a LALIGA HYPERMOTION. Ocho equipos, cuatro de ellos filiales tras la clasificación del Castilla a costa del Pontevedra, aspiran a acompañar a CD Tenerife y CD Eldense en el fútbol profesional. Durante los fines de semana de la última semana del mes de mayo y la primera del mes de junio pelearán por un ascenso por el que llevan trabajando muchos meses.

Celta Fortuna, Zamora CF, SD Ponferradina, Real Madrid Castilla, CE Sababell FC, Atlético Madrileño y Villarreal CF B son los ocho equipos que se buscarán el paso a las finales durante los días 29, 30 y 31 de mayo y 5, 6 y 7 de junio. En todas estas eliminatorias existe el factor campo por lo que si se llega con empate en el marcador al finalizar la prórroga en el partido de vuelta se clasificará el equipo que mejor posición ha obtenido en Liga.

El Real Madrid Castilla abrirá las semifinales ante el CE Sabadell el viernes 29 de mayo. El sábado se medirán SD Ponferradina ante el Atlético Madrileño. Ya el domingo 31 de mayo el CE Europa recibe al Celta Fortuna mientras que el Villarreal B hace lo propio con el Zamora.

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Los partidos de vuelta siguen el mismo patrón. El Castilla viajará a Sabadell para jugar el viernes 5 de junio. El sábado visitará el Toralín el Atlético Madrileño. El domingo Balaídos recibirá al CE Europa y el estadio Ruta de la Plata al filial castellonense.

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Una fase de ascenso en la que futuras estrellas como Hugo Burcio, Andrés Antañón, Óscar Marcos, Cestero, César Palacios, Joan Martínez, Diego Aguado, Julio Díaz, Javier Boñar, Miguel Cubo, Iker López, Carlos Macía, Alassane Diatta o Hugo López pueden demostrar que están hechos para jugar en Primera División.