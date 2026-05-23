Alberto Bravo 23 MAY 2026 - 20:35h.

Los de Fredi Álvarez terminan segundos y tendrán el factor campo en la fase de ascenso

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VigoEl Celta Fortuna jugará la fase de ascenso como segundo clasificado del Grupo I de Primera RFEF tras empatar 1-1 ante el Barakaldo en Lasesarre. Lo hizo en un partido donde supieron sobrevivir en una mala primera mitad. Ya en la segunda los de Fredi Álvarez se pusieron por delante con un gol de Somuah. Empató después Mandiang. Con un ojo en los partidos de Pontevedra, Castilla y Zamora iban pasando los minutos. En un largo descuento aguantaron la igualada. En las semifinales de la fase de ascenso a LALIGA HYPERMOTION se medirán, con el factor campo a favor, ante el CE Europa.

Se jugó la segunda plaza en Lasesarre el filial sin Hugo Burcio, Pablo Gavián y Hugo González. Fredi Álvarez tampoco recuperaba a Óscar Marcos mientras que se quedaba en el banquillo Ángel Arcos con Aldrine Kibet. Salían al campo los celestes con camisetas de apoyo a Anthony Khayat, que se rompió el ligamento cruzado en la vuelta de la Copa de Campeones Juvenil.

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Ni 20 segundos necesitó el Barakaldo para tener la primera gran ocasión del encuentro. Un durísimo disparo pegado a la cepa del poste derecho que obligaba a Coke Carrillo a protagonizar una gran mano abajo. Meixús respondía con un disparo desviado a balón parado. Eran mejores los vizcaínos, obligados a ganar para asegurarse la fase de ascenso a Segunda División. Apretaban en varios saques de esquina ante un Fortuna que se protegía en bloque bajo.

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Se multiplicaban Quique Ribes, Meixús y Coke Carrillo, defensa antiaérea celeste. A la contra, ya en el minuto 20, tenía Joel López la segunda del Fortuna. Mientras tanto el Arenas de Getxo se ponía por delante ante el Zamora facilitando la segunda plaza para los de Fredi Álvarez. El técnico de Cangas perdía por lesión a Álvaro Marín. Entraba en el campo Aldrine Kibet. Siguió dominando el cuadro de De la Sota. A la contra buscaban sorprender los vigueses.

En el descuento, con un Barakaldo volcado, el colegiado pitaba penalti por un ligero agarrón de Adrià Capdevila. Pedía Fredi Álvarez la revisión en el FVS. No cambiada su decisión Gerard Brull. Se salvaban los vigueses ya que Huidobro mandaba el balón a las nubes. Sin goles se llegaba al descanso, con el Fortuna manteniendo una segunda posición que le enfrentaba al Europa en las semifinales de la fase de ascenso a Segunda División.

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Fredi Álvarez movía sus piezas en el descanso. Entraba Ángel Arcos por De la Iglesia. Bajaba a mediocampo Andrés Antañón. Tras una muy mala primera mitad los de Fredi Álvarez eran capaces de enseñar los dientes. La tuvo Bernard Somuah, que fallaba de manera inexplicable. No lo hizo poco después, en el 59'. Ponía en la escuadra la pelota tras centro de Kibet. Un gol que daba tranquilidad a los vigueses. Tuvo la sentencia Ángel Arcos inmediatamente después. Jugaba individual y balón al larguero.

El Barakaldo, que había dominado 55 minutos mereciéndose más de un gol, parecía noqueado. Sin embargo el cuadro vizcaíno lograba igualar el marcador con una volea de Mandiang a centro de Oier López. Iban a por el segundo lo de De la Sota. También Somuah con un disparo casi imposible desde el costado que sacó la zaga local bajo palos.

Debutaba Mateo Sobral, con solo 17 años, en Primera Federación para darle más empaque a la medular viguesa en el último cuarto de hora. Los goles del Real Madrid Castilla apretaban la clasificación. El Barakaldo estaba al límite con este empate ya que un tanto más del filial madridista les sacaba de la zona de fase de ascenso. Se jugó la roja Valiño con una durísima entrada sobre Anxo Rodríguez en el 88' en zona de nadie. Ambos equipos daban por bueno el resultado en un largo descuento pero un gol de Álex Comparada en el 104' en Pasarón dejaba a los vizcaínos fuera del play off. Caras de desolación en Lasesarre que se quedaban con la miel en los labios.