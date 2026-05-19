Alberto Bravo 19 MAY 2026 - 12:56h.

El centrocampista se lesionó en la Copa de Campeones ante la UD Las Palmas en A Madroa

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VigoAnthony Khayat ha recibido la peor de las noticias posibles. El centrocampista juvenil internacional por Emiratos Árabes Unidos tiene roto el ligamento cruzado de su rodilla izquierda. La gravísima lesión se produjo la semana pasada, durante la disputa del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones Juvenil ante la UD Las Palmas. La eliminación del Juvenil del Celta de Vigo en la tanda de penaltis no fue lo más negativo de una tarde para olvidar en A Madroa para la cantera celeste.

Corría la primera mitad cuando el organizador se fue al suelo cuando apenas habían pasado diez minutos del encuentro. En un encontronazo fortuito ante un rival se llevaba la peor parte. Inmediatamente era atendido por los servicios médicos. En el mismo campo le hacían la primera exploración. En la misma ya se temía una grave lesión.

Tras las pruebas realizadas se confirmó la gravedad de la lesión que sufre el celeste. Con contrato hasta junio de 2028 Anthony Khayat es una de las grandes promesas de la cantera viguesa. Este curso ya había disputado 14 partidos con el Celta Fortuna en Primera Federación. En el Juvenil de Berto Suárez sumaba 23 partidos con cinco goles.

Debido a su edad, 19 años, las roturas de ligamento cruzado tienen un tiempo de recuperación superior al de otros futbolistas más veteranos. Anthony Khayat podría estar de baja alrededor de diez meses lo que le hará perderse la inmensa mayoría de la próxima temporada, en la que ya tendría dorsal del Fortuna que dirige Fredi Álvarez.

Comunicado oficial

Anthony Khayat sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, según revela la resonancia magnética que se le ha practicado en el Hospital Ribera Povisa.

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El canterano celeste se lesionó en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones Juvenil, disputada ante la UD Las Palmas el pasado jueves en A Madroa.

El Celta quiere enviarle en mensaje de ánimo a Anthony y desearle una pronta recuperación.