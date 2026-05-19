Ángel Cotán 19 MAY 2026 - 08:46h.

El capitán aún no se ha pronunciado de manera pública

Iago Aspas explica por qué quiere copiar al Athletic en el Celta: "Reúne cosas bonitas"

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El Celta de Vigo luchará en la última jornada de LALIGA EA Sports por su presencia en la próxima edición de la UEFA Europa League. El empate en San Mamés deja al equipo de Claudio Giráldez dependiendo de sí mismo, pero aún tiene que rematar la faena ante el Sevilla FC. Una tarea en la que, como ocurrió la temporada pasada, estará presente Iago Aspas, aunque sigue sin pronunciarse sobre su futuro.

En la disciplina olívica aguardan por la decisión final de su gran capitán. Aspas lleva meses siendo cuestionado por su renovación, así como por su posible retirada, y lo cierto es que él es el único que manda en esta decisión tan personal.

Marco Garcés y su equipo tenían claro que el propio Iago Aspas sería el encargado de marcar los tiempos y así está siendo. Tras meses de espera, el delantero se pronunciará esta semana, aunque un mensaje de Ilaix Moriba eleva la duda.

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El enigmático mensaje de Ilaix Moriba sobre Iago Aspas

A través de su perfil oficial en la red social Instagram, el centrocampista del Celta de Vigo ha compartido una imagen en la que recibe el abrazo de la leyenda olívica. Aspas, Moriba y San Mamés de fondo. Una imagen para guarda que el mediocentro celeste ha acompañado de una canción y una mención al capitán vigués.

Un emoticono que alude a la emoción y sobre todo una canción de Michael Jackson que se titula 'You Are Not Alone' completan el enigmático mensaje de Ilaix Moriba en plena duda sobre el futuro de Iago Aspas. En español, la traducción de esta afamada canción es la siguiente: 'No estás solo'. El mensaje ha encendido la preocupación de un sector de la hinchada celeste, aunque en la entidad viguesa confían en la continuidad del futbolista más importante de su historia.

Así reza la canción: "Otro día se ha ido,

Todavía estoy completamente solo,

¿Cómo pudo ser esto?

No estás aquí conmigo".