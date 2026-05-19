Fran Fuentes 19 MAY 2026 - 12:15h.

Junto a los Nico Paz, Jacobo Ramón, Víctor Muñoz y Chema Andrés, los blancos no le pierden la pista

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El mercado de fichajes del Real Madrid dará mucho que hablar este verano. Y es que, más allá de la salida de jugadores como Dani Carvajal o David Alaba, se espera un año de varias contrataciones, y de alto nivel, para completar una plantilla que lleva dos años sin tocar plata. En este sentido, todo está paralizado hasta después de las elecciones a la presidencia, pero desde el club se buscan diferentes opciones para dar el paso a la mayor brevedad posible, después de las mismas. En este sentido, varios de los jugadores que se monitorizan son canteranos que se vendieron pero que el club puede recuperar. Y es que los Víctor Muñoz, Jacobo Ramón, Chema Andrés y, especialmente, Nico Paz son jugadores cuyo regreso no es descartable. Ahora bien, en esa lista hay un jugador más que ha rendido este año a buen nivel: hablamos de Rafa Marín.

El jugador ha tenido un papel importante en el Villarreal este curso, donde llegó como cedido procedente del Nápoles. Los italianos pagaron 12 millones de euros hace apenas dos años y, aunque Antonio Conte contó poco con el zaguero, él mismo reconoció que mereció haber jugado más. Ahora, tras un año en préstamo en el conjunto groguet, Marcelino le ha tenido entre sus opciones predilectas. No en vano, ha jugado un total de 30 partidos en todas las competiciones, sumando más de 2.500 minutos, y logrando marcar un gol y una asistencia.

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La evolución de Rafa Marín convence y el Madrid se guarda varios derechos

El jugador ha ido alternando titularidades y suplencias, especialmente porque la competencia del Villarreal en esa posición, con Pau Navarro, Renato Veiga, Logan Costa, Juan Foyth (estos dos últimos, lesionados durante un gran tramo de la temporada) y Willy Kambwala, ha sido intensa. De este modo, según informa el diario AS, el Real Madrid no pierde de vista al jugador, que este martes ha cumplido 24 años. El club blanco aún se guarda dos opciones de recompra, tasada en 25 millones para este verano, y en 35 para el próximo. Asimismo, también tiene un derecho de tanteo sobre el zaguero, teniendo el Nápoles que informar en todo momento al conjunto madridista siempre que quiera realizar una operación de mercado con el jugador.

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Este fue el caso que sucedió con su préstamo al Villarreal, y con la opción de compra (no obligatoria) que incluyeron para el conjunto groguet, fijada en unos 12 millones de euros. Si los amarillos ejercen dicha opción de compra, eso sí, el Madrid perderá los derechos que aún guarda sobre el futbolista. Sin embargo, en caso de que regrese al Nápoles, donde su evolución ha convencido al club, presumiblemente lo hará con galones.