Edin Terzic avanza por su primer fichaje en el Athletic: terna de opciones y una decisión

El internacional marroquí arrancó aplausos a San Mamés con sus disputas aéreas

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BilbaoMientras en Santander festejan el fichaje de Asier Villalibre, una de las noticias interesantes del partido del Athletic Club ante el Celta de Vigo, que cerraba el curso en San Mamés, fue la reaparición del delantero vitoriano Maroan Sannadi, después de estar cinco partidos consecutivos sin convocar por parte de Ernesto Valverde.

Un poco a la desesperada, viendo que el equipo bilbaíno no terminaba de remontarle el partido a los gallegos de Claudio Giráldez pese a ser absolutamente dominador en cuanto a llegadas y ocasiones de gol, el entrenador rojiblanco dio entrada en la segunda parte al internacional marroquí, a Nico Serrano, o incluso a otro de los defenestrados habituales del 'Txingurri', el atacante de Aia Urko Izeta.

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Medida que en busca de apurar las opciones europeas, aunque eran mínimas de estar en la UEFA Conference League, frustró la salida al campo de Iñigo Lekue, en su último partido en San Mamés tras 11 temporadas como león. Un daño colateral que Valverde reconoció en sala de prensa le dejó un pequeño cargo de conciencia.

El 1 de febrero de 2025 fue traspasado al Athletic en el mercado invernal desde el Deportivo Alavés por una cifra cercana a los 3 millones de euros, variables aparte

Maroan Sannadi Harrouch quiere cambiar de vida en el Athletic Club con Edin Terzic

Tras disputar 19 minutos ante el Getafe el pasado 5 de abril, en los últimos 5 partidos no había entrado en la convocatoria del míster de Viandar de la Vera después de un curso complicado en el que tuvo que pasar por quirófano debido a un problema en su rodilla que le llevaba a estar casi 5 meses de baja.

"Tengo muchas ganas de que Maroan vuelva a ser Maroan, sin miedo a fallar" dijo él mismo en Lezama el pasado 11 de marzo, pero con su corpulencia le costaba coger la forma y afinar el punto para poder ayudar al equipo.

Ante los pontevedreses ofreció una imagen mejorada en cuanto a garra e intensidad, ganando cuatro duelos aéreos y bajando algún buen balón hace la incorporación de Robert Navarro y Yuri Berchiche por la banda izquierda. De momento es lo que se le puede pedir ya que en la faceta realizadora ha salido de momento a un gol por año.

En espera de las decisiones del técnico renano, que ya está asomando por Bilbao y hablando con jugadores, quiere dar un paso adelante y ser competencia y apoyo para Gorka Guruzeta en la punta del ataque vizcaíno.

Para ello ha publicado unas imágenes en su cuenta de Instagram donde se sigue machacando a tope con el preparador Volker Tarnow, hijo de Otto, el que fuese traductor de Jupp Heynckes y Dragoslav Stepanovic en el Athletic Club en su centro de entrenamiento funcional de Leioa.

Quiere dejar atrás una campaña complicada para el atacante babazorro que, tras ser fichado desde el Barakaldo CF como cedido del Alavés, entró con un gran hype social y mucha fuerza en la plantilla, siendo apodado ‘El elefante africano’ por el actual entrenador del Basconia Bittor Llopis.

Pero que tras anotar solo dos goles en toda su trayectoria rojiblanca fue perdiendo pie con Ernesto Valverde y feeling incluso con buena parte de la afición vizcaína que sigue sin verle explotar todo su potencial. Ahora está en sus manos y en las de Edin Terzic demostrar que el elefante puede pisar fuerte de nuevo.