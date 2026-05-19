El Celta irrumpe por el fichaje de Aleix Febas: la estrategia de Marco Garcés en la puja

Ángel Cotán 19 MAY 2026 - 12:40h.

El Espanyol parecía tener el fichaje atado

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El Celta de Vigo ya vislumbra el final de su temporada con el objetivo de certificar su presencia en la próxima edición de la UEFA Europa League. La clasificación a la segunda competición europea supondría un alivio económico importante de cara a la planificación del próximo curso. Con Marco Garcés a la cabeza, la entidad olívica ya se mueve en el mercado por Aleix Febas.

El líder de la parcela deportiva celeste lleva meses siguiendo la pista del mediocentro, eje del fútbol de Eder Sarabia en el Elche CF. Su gran nivel en el presente curso, unido a su golosa situación contractual, motivan al club olívico a dar un paso más por su fichaje.

Tal y como avanzan los compañeros de La Grada Online, medio especializado en informaciones sobre el RCD Espanyol, el futbolista ilerdense se ha alejado en las últimas semanas del cuadro perico a razón de la estrategia de Marco Garcés.

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El Celta de Vigo irrumpe por el fichaje de Aleix Febas

Antes de la llegada de Monchi a la dirección deportiva espanyolista, el cuadro catalán había tomado ventaja por la llegada de un Aleix Febas que finaliza contrato en la disciplina ilicitana el próximo 30 de junio. Garcés no cesó en su seguimiento al futbolista, y como apunta la citada fuente, el Celta ha alterado el escenario inicial y toma la delantera.

La presión de Marco Garcés, con el aval de la participación en el viejo continente la próxima temporada, está siendo clave en las negociaciones. Tanto es así que desde el Espanyol, aunque no lo descartan, sienten que sus posibilidades de fichar al centrocampista han sufrido un desplome.

Aleix Febas mantiene el foco en el objetivo de lograr la permanencia del Elche, aunque en el Martínez Valero no son ajenos a una salida que lleva meses cocinándose. Irrumpiendo con fuerza en la puja, el Celta gana enteros para firmar a un futbolista dominante con balón que encajaría a la perfección en los esquemas de Claudio Giráldez.