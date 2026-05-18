Hugo Álvarez sonríe al ser preguntado por la renovación de Iago Aspas: "No sabemos nada"
El canterano asegura que esta "es una temporada histórica" para el Celta por repetir en Europa
Javi Rodríguez pide poner en valor el año del Celta: "Antes estaba peleando para no descender"
VigoEl Celta de Vigo ha logrado por segunda temporada consecutiva la clasificación para disputar competiciones europeas. Los de Claudio Giráldez buscarán en la última jornada de Liga, en Balaídos ante el Sevilla FC, lograr el billete para la Europa League. Con el regreso al Viejo Continente la continuidad de Iago Aspas parece más cerca. Entre risas Hugo Álvarez contestó a la Radio Galega sobre la renovación del capitán celeste.
Clasificación: "Estamos muy contentos de alcanzar este gran puesto que para nosotros supone mucho, y para nuestra afición igual. Contentos y orgullosos. Es una temporada histórica para nosotros, sabemos que el partido del sábado va a ser muy importante, que necesitamos un punto por lo menos y junto a nuestra afición seguro que lo conseguimos".
"Para nosotros es una ilusión enorme entrar en Europa sabiendo que equipos como el Athletic, Getafe, Valencia o Rayo están peleando por lo mismo… alcanzar este puesto es algo muy importante para nosotros. Hay que celebrarlo como se merece y sí, el míster merecía ese manteo".
Europa League: "Sabemos que tenemos un partido por delante que va a ser importante para nosotros y hay que afrontarlo con la mayor ilusión posible, pero sabiendo que el hecho histórico ya lo conseguimos".
Empate en San Mamés: "El partido fue muy duro y sabíamos que ellos iban a apretar mucho, pero no a este nivel. El grupo está muy contento, sabíamos que veníamos a un campo muy complicado y con este punto conseguimos este hecho histórico".
Renovación de Iago Aspas: "Creo que va a depender de él, nosotros estamos muy contentos con su rendimiento y con Iago como persona dentro del grupo. Él ya decidirá lo que él quiera. No sabemos nada".