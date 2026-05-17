Alberto Bravo 17 MAY 2026 - 22:38h.

El técnico aseguró que en Balaídos buscarán la clasificación a la Europa League

El futuro de Iago Aspas se desvelará esta semana: "Tomaremos la mejor decisión"

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VigoEl entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, sacó pecho tras lograr en San Mamés el billete para competir en Europa la próxima temporada. El técnico celeste, después de empatar frente al Athletic Club en San Mamés, que "tenemos un vestuario que juega por encima de sus posibilidades". Ahora buscarán en la última jornada de Liga el premio de la Europa League: "La queremos y vamos a por ello".

"El vestuario siente mucho esto, tenemos que ser positivos, pero también humildes en lo que somos", añadió en este mismo sentido. "Hemos sacado un punto de aquí que nos da ese pase histórico, tengo que dar la enhorabuena a los jugadores por una temporada de unión y de ir madurando", añadió en la sala de prensa de San Mamés.

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En opinión de Giráldez, el éxito del Celta pasa por "cómo somos dentro del vestuario, por cómo nos entendemos, cómo nos comunicamos". "Ha habido momentos muy buenos, otros muy malos, pero la gente se ha mantenido compañera, ayudando, y esa es una de las claves del éxito", incidió.

El técnico porriñés hizo hincapié en que "somos un club pequeño que nos queremos colar entre los grandes el mayor número de años posible", al mismo tiempo que recalcó que "es importante que mantengamos la humildad y la consciencia de qué club somos y de qué club queremos ser" para "estar en otro escalón".

De cara a la última jornada, Giráldez avanzó que "vamos a ir a por la Europa League. No vamos a jugar el partido contra el Sevilla pensando en la Conference, que ya la tenemos. Queremos la Europa League, ganar con nuestra gente para conseguirlo, y vamos a por ello". Por ello confesó sentirse en "deuda" con un celtismo que ha visto pocos triunfos en casa este año. "Ojalá la que se nos fue el año pasado con el Rayo la podemos conseguir ahora y cerrarlo en casa".

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Giráldez confía igualmente en que el billete europeo ayudará a la continuidad de Iago Aspas: "Creo que sí, creo pero no sé. Lo que crea yo es mi opinión. Él se ve bien, está feliz, ha disfrutado mucho este año y ojalá para Iago, para Marcos, para todos los que puedan estar indecisos ahora mismo. Ojalá el estar en Europa un año más sea una motivación añadido a la que ya tienen en su cabeza".

"Ojalá podamos contar con ellos el año que viene. Si no es así, ellos lo deciden de esa manera, respetarlo y darle las gracias por todo lo que nos aportan", agregó Claudio Giráldez sobre ambos jugadores, que en estos días deben tomar la decisión de continuar o colgar las botas.