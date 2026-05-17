Koke se rompe en la despedida de Griezmann: “Ahora se me va mi hermano”

Andrea Esteban 17 MAY 2026 - 21:40h.

Koke dedicó un emotivo discurso a Antoine Griezmann en su despedida

El Atlético convierte a Griezmann en eterno: será la imagen del carnet de socio 2026/27

Compartir







La despedida de Antoine Griezmann dejó uno de los momentos más emocionantes que se recuerdan en el Metropolitano, pero hubo unas palabras que terminaron de romper a todo el estadio. Koke, capitán del Atlético de Madrid y amigo íntimo del francés, tomó el micrófono entre lágrimas para dedicarle un discurso cargado de sentimiento, memoria y admiración.

Un Koke, roto

El Metropolitano estaba completamente entregado a Antoine Griezmann. Pancartas, bufandas al cielo, lágrimas en la grada y una ovación interminable para el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid. Pero el momento más emotivo llegó cuando Koke apareció en el centro del césped para hablar de su amigo.

Antes incluso de empezar, el capitán rojiblanco recibió una gran ovación. Y entonces soltó una frase que ya forma parte de una noche histórica para el atlético:

“Siempre me toca despedir a la gente que quiero… Costa, Godín, Gabi, Juanfran. Y ahora se me va mi hermano”.

Koke, completamente emocionado, recordó todo lo que ha significado Griezmann dentro y fuera del vestuario. No habló solo del futbolista. Habló de la persona que levantaba al grupo en los momentos más complicados: “En los momentos difíciles, cuando hay situaciones duras, siempre sale Antoine con el niño que lleva dentro y nos saca para adelante”.

PUEDE INTERESARTE Cuánto dinero ingresa cada equipo según su clasificación y posición final en LALIGA EA Sports

El capitán también quiso poner en valor el regreso del francés tras su polémica salida al Barcelona, algo que terminó agrandando todavía más su figura dentro del club: “Fue el mejor, se marchó y nos dolió, pero le echó dos huevos y volvió para ser otra vez el mejor. Olé tú, amigo”.

PUEDE INTERESARTE Así queda la pelea por Europa y el descenso y la clasificación tras la jornada 37 de LALIGA EA Sports

Mientras hablaba Koke, Griezmann no podía contener las lágrimas. Simeone observaba emocionado desde un lado del césped y gran parte de la plantilla también terminó rota viendo la escena.

El discurso terminó con una frase que resumió perfectamente lo vivido en el Metropolitano: “Más allá de los títulos, nosotros buscamos este reconocimiento: 70.000 personas aplaudiéndote”.

Y así fue. Todo el estadio en pie, coreando el nombre de Antoine Griezmann mientras el francés abrazaba a Koke en una imagen que ya es historia del Atlético de Madrid.