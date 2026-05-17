Así queda la probabilidad de descenso a Segunda tras la jornada 37

Celia Pérez 17 MAY 2026 - 21:11h.

La pelea por la permanencia, al rojo vivo

Cuánto dinero ingresa cada equipo según su clasificación y posición final en LALIGA EA Sports

Compartir







La permanencia en LALIGA EA Sports está apretadísima. Este domingo se ha jugado la penúltima jornada de la temporada en horario unificado dejando aún más al rojo vivo el descenso a Segunda división. De hecho, tan solo el Real Oviedo es el único que sigue teniendo certificado su cambio de categoría, por lo que todo se ajusta muchísimo a falta de la última de la temporada. El Levante se impuso al Mallorca, el Elche ganó al Getafe, el Alavés lo hizo ante el Oviedo y el Girona cayó frente al Atlético de Madrid.

De esta forma, el conjunto granota consigue abandonar los puestos de descenso, dejando ahora en zona de peligro al cuadro de Míchel junto al Mallorca. El cuadro bermellón queda décimo noveno con 39 puntos y el albirrojo, décimo octavo con 40 puntos. Ya fuera del descenso se encuentra el Elche, Osasuna y Levante con 42 puntos.

PUEDE INTERESARTE Por qué el Real Madrid ha mandado a Thiago Pitarch de vuelta al Castilla

Tras todos los resultados, ya hay cuatro equipos que están matemáticamente salvados: Sevilla, Valencia, Espanyol y Alavés.

Las probabilidades de descenso a Segunda

Por lo tanto, tras el final del último encuentro de este domingo, @LaLigaenDirecto ha compartido las probabilidades de descenso de todos los equipos implicados en la lucha por la salvación. Como ya se sabía, el Oviedo tiene un 100% de posibilidades de descender, ya que no tiene opciones para seguir en Primera la próxima temporada.

Al conjunto carbayón le siguen el Mallorca, que tras su derrota ante el Levante cuenta con un 95,92% de probabilidades de descender, el Girona, con un 56,35%, el Elche, con un 32,09%, Osasuna, con un 8,40%, y Levante, con un 7,23%.

PUEDE INTERESARTE El emotivo adiós de Aritz Elustondo: del homenaje que le preparó la Real Sociedad a sus lágrimas al abandonar el césped

Todo ello pone al rojo vivo una última jornada de LALIGA con cinco equipos jugándose el descenso de categoría. El Mallorca recibirá la visita del Real Oviedo, Girona y Elche se ven las caras en Montilivi, Osasuna visitará el Coliseum para medirse al Getafe y el Levante viaja hasta Sevilla pare enfrentarse al Real Betis.