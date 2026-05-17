El Rayo Vallecano carga contra el TAD por el caso Isi Palazón: "¿Para cuándo llegará?"

Andrea Esteban 17 MAY 2026 - 13:57h.

En Vallecas consideran que la situación está perjudicando al jugador y al equipo

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Rayo Vallecano ha dicho basta. El club franjirrojo mostró públicamente su enfado por la situación de Isi Palazón, que volverá a perderse otro partido de LALIGA sin que todavía exista una resolución definitiva por parte del Tribunal Administrativo del Deporte.

El conjunto vallecano lanzó un mensaje contundente en redes sociales antes del duelo ante el Villarreal CF, denunciando que el atacante murciano ya acumula cuatro encuentros consecutivos sin poder competir mientras el caso continúa bloqueado.

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“¿Para cuándo llegará la resolución?”, escribió el Rayo junto a una imagen del futbolista, dejando clara la frustración que existe en Vallecas con los tiempos del procedimiento.

El Rayo pierde a uno de sus futbolistas clave

La ausencia de Isi supone un golpe importante para el equipo madrileño en un tramo decisivo de la temporada. El atacante es una de las piezas más determinantes del conjunto franjirrojo y su baja vuelve a condicionar los planes del equipo ante un rival directo como el Villarreal.

En el club consideran que la situación se está alargando demasiado y entienden que tanto el jugador como la entidad están siendo perjudicados por la falta de una resolución definitiva del TAD.

Vallecas eleva el tono

El mensaje publicado por el Rayo supone además un paso más en la presión pública hacia los organismos competentes.

Hasta ahora, el club había mantenido un perfil más discreto respecto al caso, pero la acumulación de jornadas sin poder contar con Isi ha terminado por colmar la paciencia de la entidad madrileña.

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La pregunta ya resuena en Vallecas y entre la afición franjirroja: cuándo llegará finalmente una decisión.

Mientras no exista resolución oficial, Isi Palazón seguirá sin poder ayudar al equipo sobre el césped, algo que aumenta la sensación de impotencia dentro del club.

El Rayo afrontará otro compromiso liguero sin uno de sus referentes ofensivos y el malestar no deja de crecer conforme pasan las jornadas.