Dónde ver todos los partidos y el Multiliga de la jornada 37 de LALIGA EA Sports en televisión

Joaquín Anduro 17 MAY 2026 - 09:15h.

Así puedes ver los 10 encuentros de la penúltima jornada liguera

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LALIGA EA Sports 25/26 está a punto de llegar a su fin y este domingo se disputa íntegramente la jornada 37 de la competición con nueve partidos a las 19.00h. y el Barcelona-Betis separado a las 21.15h. después de la consumación del título azulgrana y de la segunda clasificación a Champions verdiblanca de la historia. Nueve encuentros apasionantes con todo por decidir en las otras dos plazas europeas y en los dos clubes que acompañarán al Real Oviedo de vuelta a Segunda que se podrán ver en directo en televisión con la posibilidad del Multiliga.

LALIGA ha confirmado que, al igual que ha sucedido otros años y con las competiciones europeas, ofrecerá una señal en la que se irá conectando con los distintos estadios para ofrecer los goles y las imágenes más destacadas. Esto estará disponible en Movistar+ LALIGA 6 en el dial 61 de Movistar y en el 419 de Orange.

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Los nueve encuentros de esta jornada en LALIGA EA Sports estarán repartidos en los distintos canales que tanto Movistar+ como DAZN reservan para este tipo de ocasiones con choques de forma simultánea. Además, el canal Movistar+ y Orange Fútbol 1, respectivamente, ofrecerán el Real Sociedad-Valencia con el Sevilla-Real Madrid en el DAZN LALIGA principal y el Athletic Club-Celta de Vigo con la alternativa en abierto a través de .

Dónde ver los partidos de la jornada 37 de LALIGA EA Sports y el Multiliga por TV

Multiliga : Movistar+ LALIGA 6 (dial 61 en Movistar+ y 419 en Orange).

: Movistar+ LALIGA 6 (dial 61 en Movistar+ y 419 en Orange). Levante-Mallorca : Movistar+ LALIGA (dial 54 en Movistar+ y 110 en Orange).

: Movistar+ LALIGA (dial 54 en Movistar+ y 110 en Orange). Real Sociedad-Valencia : Movistar+ LALIGA 2 (dial 57 en Movistar+ y 112 en Orange), Movistar+ (dial 7) y Orange Fútbol 1 (dial 107).

: Movistar+ LALIGA 2 (dial 57 en Movistar+ y 112 en Orange), Movistar+ (dial 7) y Orange Fútbol 1 (dial 107). Athletic-Celta : Movistar+ LALIGA 3 (dial 167 en Movistar+ y 123 en Orange) y Teledeporte.

: Movistar+ LALIGA 3 (dial 167 en Movistar+ y 123 en Orange) y Teledeporte. Osasuna-Espanyol : Movistar+ LALIGA 4 (dial 168 en Movistar+ y 417 en Orange).

: Movistar+ LALIGA 4 (dial 168 en Movistar+ y 417 en Orange). Sevilla-Real Madrid : DAZN LALIGA (dial 55 en Movistar+ y 113 en Orange).

: DAZN LALIGA (dial 55 en Movistar+ y 113 en Orange). Atlético de Madrid-Girona : DAZN LALIGA 2 (dial 58 en Movistar+ y 114 en Orange).

: DAZN LALIGA 2 (dial 58 en Movistar+ y 114 en Orange). Real Oviedo-Alavés : DAZN LALIGA 3 (dial 173 en Movistar+ y 420 en Orange).

: DAZN LALIGA 3 (dial 173 en Movistar+ y 420 en Orange). Rayo Vallecano-Villarreal : DAZN LALIGA 4 (dial 174 en Movistar+ y 421 en Orange).

: DAZN LALIGA 4 (dial 174 en Movistar+ y 421 en Orange). Elche-Getafe : DAZN LALIGA 5 (dial 175 en Movistar+ y 422 en Orange).

: DAZN LALIGA 5 (dial 175 en Movistar+ y 422 en Orange). Barcelona-Real Betis (21.15h.): Movistar+ LALIGA (dial 54 en Movistar+ y 110 en Orange) y Movistar+ LALIGA 5 (dial 169 en Movistar+ y 418 en Orange) y DAZN LALIGA.