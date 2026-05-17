Dónde ver todos los partidos y el Multiliga de la jornada 37 de LALIGA EA Sports en televisión
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LALIGA EA Sports 25/26 está a punto de llegar a su fin y este domingo se disputa íntegramente la jornada 37 de la competición con nueve partidos a las 19.00h. y el Barcelona-Betis separado a las 21.15h. después de la consumación del título azulgrana y de la segunda clasificación a Champions verdiblanca de la historia. Nueve encuentros apasionantes con todo por decidir en las otras dos plazas europeas y en los dos clubes que acompañarán al Real Oviedo de vuelta a Segunda que se podrán ver en directo en televisión con la posibilidad del Multiliga.
LALIGA ha confirmado que, al igual que ha sucedido otros años y con las competiciones europeas, ofrecerá una señal en la que se irá conectando con los distintos estadios para ofrecer los goles y las imágenes más destacadas. Esto estará disponible en Movistar+ LALIGA 6 en el dial 61 de Movistar y en el 419 de Orange.
Los nueve encuentros de esta jornada en LALIGA EA Sports estarán repartidos en los distintos canales que tanto Movistar+ como DAZN reservan para este tipo de ocasiones con choques de forma simultánea. Además, el canal Movistar+ y Orange Fútbol 1, respectivamente, ofrecerán el Real Sociedad-Valencia con el Sevilla-Real Madrid en el DAZN LALIGA principal y el Athletic Club-Celta de Vigo con la alternativa en abierto a través de .
Dónde ver los partidos de la jornada 37 de LALIGA EA Sports y el Multiliga por TV
- Multiliga: Movistar+ LALIGA 6 (dial 61 en Movistar+ y 419 en Orange).
- Levante-Mallorca: Movistar+ LALIGA (dial 54 en Movistar+ y 110 en Orange).
- Real Sociedad-Valencia: Movistar+ LALIGA 2 (dial 57 en Movistar+ y 112 en Orange), Movistar+ (dial 7) y Orange Fútbol 1 (dial 107).
- Athletic-Celta: Movistar+ LALIGA 3 (dial 167 en Movistar+ y 123 en Orange) y Teledeporte.
- Osasuna-Espanyol: Movistar+ LALIGA 4 (dial 168 en Movistar+ y 417 en Orange).
- Sevilla-Real Madrid: DAZN LALIGA (dial 55 en Movistar+ y 113 en Orange).
- Atlético de Madrid-Girona: DAZN LALIGA 2 (dial 58 en Movistar+ y 114 en Orange).
- Real Oviedo-Alavés: DAZN LALIGA 3 (dial 173 en Movistar+ y 420 en Orange).
- Rayo Vallecano-Villarreal: DAZN LALIGA 4 (dial 174 en Movistar+ y 421 en Orange).
- Elche-Getafe: DAZN LALIGA 5 (dial 175 en Movistar+ y 422 en Orange).
- Barcelona-Real Betis (21.15h.): Movistar+ LALIGA (dial 54 en Movistar+ y 110 en Orange) y Movistar+ LALIGA 5 (dial 169 en Movistar+ y 418 en Orange) y DAZN LALIGA.