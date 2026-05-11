El Big Data predice el ascenso en LALIGA Hypermotion: el Deportivo se acerca y el Málaga irrumpe

Ángel Cotán 11 MAY 2026 - 13:45h.

El Racing de Santander lo tiene prácticamente hecho

El Big Data predice el final de la carrera por Europa: el Betis se aleja y la Real Sociedad remonta

Compartir







La categoría de plata aún tiene mucho que decir. A expensas del SD Huesca - Real Sociedad 'B' con tintes importantes en la lucha por eludir el descenso, restan tres jornadas para que finalice la temporada en LALIGA Hypermotion. Y lo cierto es que todo está por decidir. En la parte alta, el Racing de Santander acaricia el regreso a la élite nacional y hasta siete equipos optan a la segunda plaza directa por el ascenso y a la disputa del playoff.

En ElDesmarque volvemos a acudir una semana más a nuestro El Laboratorio para analizar las predicciones finales que nos brinda el Big Data de nuestros compañeros de Driblab. El Deportivo de La Coruña se acerca aunque sigue sin ser favorito para finalizar segundo... ¡y ojo al Málaga!

PUEDE INTERESARTE Del José Zorrilla a la Eucaristía: así es vivir un partido del Valladolid con el cura José Manuel

El Big Data predice el final del ascenso en LALIGA Hypermotion

Con nueve puntos aún por disputarse, las matemáticas le dicen 'aún no' al Racing de Santander, pero la realidad es que el líder de la categoría de plata ha dado un paso casi definitivo hacia la Primera División. La victoria en Butarque brinda al equipo santanderino cuatro puntos de distancia sobre el tercer clasificado y dispara sus posibilidades de ascenso directo hasta el 98%. De hecho, los de José Alberto López también ostentan un 85,6% de opciones de alzarse con el título.

Y aquí entra en juego el Big Data. Tras vencer al Cádiz CF a domicilio, el Deportivo de La Coruña aprovecha el pinchazo del Almería para recuperar la segunda posición, aún empatados a 81 puntos. Sin embargo, esta métrica sigue viendo favorito por el ascenso directo al equipo indálico.

Eso sí, los de Antonio Hidalgo recortan distancia y ya suman un 55,2% de opciones de regresar a LALIGA EA Sports de manera directa. Los almerienses caen del 68% al 65,8% de posibilidades de finalizar en segunda posición tras su empate en Burgos.

Todo parece destinado a esta terna de equipos, pero el Málaga CF viene como un tiro. Las victorias consecutivas ante SD Éibar y Real Sporting le brindan dos puntos de ventaja sobre el séptimo clasificado. A cinco puntos del ascenso directo, el Big Data le concede un 23% de opciones de lograrlo. No obstante, lo que sí tendría amarrado según esta métrica sería el playoff (82,4%).