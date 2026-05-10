Jorge Morán 10 MAY 2026 - 18:02h.

Entró al partido, se marchó a la Eucaristía y volvió al José Zorrilla

Comienzan las obras en Zorrilla: la cifra que destinará el Real Valladolid a la reforma

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El Real Valladolid tiene la ayuda de Dios... aunque a veces no lo parezca. Y es que en ElDesmarque hemos pasado un día de partido con José Manuel, el cura y seguidor del equipo pucelano. Una persona capaz de entrar al Estadio de Zorrilla, marcharse a dar la Eucaristía y volver a ver la segunda mitad.