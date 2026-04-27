Adrián Gómez Sánchez 27 ABR 2026 - 10:18h.

Camisetas de apoyo a Ohio

Los jugadores del Real Valladolid quisieron sorprender a Sergi Canós Tenés: "Mucha fuerza"

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ValladolidEl Real Valladolid no sabía como iba a salir el partido ante la Real Sociedad B en el Nuevo Estadio José Zorrilla, pero quiso tener un detalle especial con uno de los jugadores que han formado parte del equipo esta temporada, aunque en menor medida, Noah Ohio. El futbolista neerlandés se lesionó gravemente en Andorra rompiéndose el tendón rotuliano de su rodilla y sus compañeros saltaron al césped del feudo blanquivioleta con camisetas conmemorativas en ese duelo que acabó en triunfo.

Y es que los jugadores del Real Valladolid portaron por encima de su camiseta una blanca con un mensaje que decía "Mucha Fuerza, Noah", mandando ánimos al atacante, que ya no lucirá más la camiseta blanquivioleta y que sólo ha podido jugar 55 minutos con ella esta campaña tras haber llegado en el mes de febrero. El jugador volverá al Utretch FC y se operará para comenzar su largo proceso de recuperación ya en el conjunto holandés. Además, Lucas Sanseviero, autor de la diana del Valladolid ante el filial donostiarra que bien puede valer una permanencia mostró la camiseta de apoyo a Ohio para dedicarle el gol en estos momentos complicados.

El Real Valladolid tendrá que viajar a Las Palmas de Gran Canaria para disputar la jornada 38 de LALIGA Hypermotion en el Estadio de Gran Canaria el próximo domingo a partir de las 21.00 horas contra la UD Las Palmas después de que ya hayan jugado todos sus rivales por la permanencia. Para ese partido no estará Marcos André de Sousa, que se marchó lesionado del encuentro contra el equipo vasco, pero no de su rodilla maltrecha, sino de su cuádriceps. Ahora, parece que con esta lesión muscular aprovechará para pasar por quirófano para operarse del menisco. Esa baja abriría la puerta a los delanteros del filial Ángel Carvajal y Brain Chinedu. Más dadas las molestias de Vegard Erlien.