Adrián Gómez Sánchez 25 ABR 2026 - 19:15h.

Desconvocados Erlien y Alani

Grave lesión de Noah Ohio en el Real Valladolid: qué tiene, parte médico y tiempo de baja

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ValladolidÉstas son las notas de ElDesmarque a los jugadores del Real Valladolid en la victoria (1-0) ante la Real Sociedad B en la trigesimoséptima jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026 en el Nuevo Estadio José Zorrilla.

Álvaro Aceves (6): Realizó dos buenas intervenciones en la primera parte.

Iván Alejo (5): Puso buenos centros desde la derecha y tuvo llegadas buenas a línea de fondo, pero la mayoría de ellas sin éxito. En el minuto 65 ya dio síntomas de mucho cansancio. Sacó garra y entrega para aguantar todo el partido.

Ramón Martínez (5): Sin fisuras. Ganó todos sus duelos en la primera parte y fue sustituido por molestias al paso por vestuarios. En su lugar salió Pablo Tomeo.

David Torres (7): En su línea, muy correcto y aportando en la salida de balón. Estuvo en todas.

Carlos Clerc (6,5): Correcto en la mayoría de sus acciones. Aportó con su poderío físico al equipo. Seis de nueve duelos y cinco recuperaciones.

Stanko Juric (4,5): Con la amarilla dejó de ser él, pero recuperó seis pelotas. Fue cambiado en el 78 por Lachuer.

Julien Ponceau (5): Mal en la distribución, poco valiente y sin arriesgar. Nueve duelos ganados de 12 y cinco recuperaciones.

Peter Federico (3): Desesperante su bajo nivel. Fue sustituido por Amath Ndiaye antes del minuto 60.

Iván San José, Chuki (4): Tres de diez duelos y cuatro faltas cometidas en la primera mitad. Puso buenos balones desde la esquina. Fue cambiado en el minuto 57 por Latasa.

Stipe Biuk (6,5): Bien en sus primeras acciones en las que buscó centro al área, pero se fue apagando. Dio la asistencia con un centro magnífico a Sanseviero.

Marcos André da Sousa (3): Se marchó exhausto y lesionado. No las tuvo e intentó aportar en la asociación. Fue cambiado exhausto por un Saseviero que cambió el partido.

Desde el banquillo

Pablo Tomeo (6): Saltó al césped por el lesionado Ramón. Mejoró el nivel que estaba dando Ramón con buenas conducciones que rompen líneas.

Juanmi Latasa (5): Saltó al césped por por Chuki. Ganó duelos, pisó área y arrastró defensas.

Amath Ndiaye (4): Saltó al campo por Peter Federico. Dio cosas, pero la tuvo en un buen balón largo y no se la dio a Sanseviero.

Lucas Sanseviero (8,5): Entró por Marcos André. Tuvo buenas arrancadas desde la derecha que generaron cosas. Merece más minutos de los que tiene. Marcó el gol de un triunfo vital para el conjunto blanquivioleta.

Mathis Lachuer (4,5): Entró por Juric. Consiguió llevar al equipo hacia delante y dar más poso al centro del campo. A punto estuvo de irse expulsado.