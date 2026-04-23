Adrián Gómez Sánchez 23 ABR 2026 - 11:31h.

Uno por uno del Pucela: aprobados y suspensos ante el Andorra en la Jornada 36 de LALIGA Hypermotion

Rotura del tendón rotuliano

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ValladolidEl fútbol a veces es capaz de convertir la siempre cara sonriente de un jugador en caras tristes y de dolor. Y eso es lo que está pasando con Noah Ohio. El fútbol le tenía reservada una gravísima lesión de rodilla, más concretamente la rotura del tendón rotuliano de su rodilla izquierda, algo que ya sufrió Ronaldo Nazário y que le hizo parar un año y medio. También, Marc André Ter Stegen, que ha estado ocho meses y medio fuera de los terrenos de juego.

El atacante cedido por el FC Utrecht, quien tuvo que abandonar el campo en la recta final del partido ante el FC Andorra, pasará por el quirófano y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución. Sólo ha podido jugar 55 minutos con el Pucela y Fran Escribá pierde un recurso que estaba empezando a mostrar cosas en la punta de ataque.

Mensajes de apoyo

El atacante dejó una historia en su cuenta de Instagram, con una foto suya en camilla y dos corazones rotos de de dolor. Además, también publicó otra con sus actuales compañeros de vestuario, arropándole y dándole ánimo en este complicado momento.

El Pucela ha sufrido seis lesiones importantes esta campaña: Iván Garriel (rotura de menisco, tres meses), Amath Ndiaye (rotura de peroné, cuatro meses), Sergi Canós Tenés (rotura de cruzado, mínimo seis meses), Guille Bueno (rotura completa del ligamento cruzado anterior, esguince de ligamento colateral interno y lesión meniscal, más de ocho meses) y Marcos André de Sousa, que está jugando con una fisura en el menisco, sumadas a la actual de Ohio.

Los seguidores del conjunto vallisoletano han expresado en redes sociales su tristeza con estas situaciones que están sacudiendo en exceso al Real Valladolid durante esta 2025/2026. En plena lucha por no descender y con seis lesiones de larga duración, dos ya recuperados y uno jugando, opinan lo siguiente: