El Benfica confirma la operación y se despide del técnico

El Real Madrid anuncia una oferta de 150 millones por Julián Álvarez: comunicado oficial

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Ya es oficial: José Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid. Aún no lo ha confirmado el club blanco, pero sí que lo ha hecho el SL Benfica, quien además ha dado las cifras de la operación. Tras ganar las elecciones, Florentino Pérez cumple su palabra y repesca al técnico luso tras pagar su cláusula de rescisión al cuadro lisboeta, que asciende a los 15 millones de euros.

"El Benfica comunicó a la CMVM que el Real Madrid CF formalizó la intención de contratar a José Mourinho por un valor de 15 millones de euros, habiendo el entrenador dado su acuerdo", ha comunicado el equipo portugués, que cotiza en bolsa y está obligado a ser transparente en sus operaciones financieras. "Gracias, José Mourinho", añaden, en forma de despedida, para posteriormente anunciar a Marco Silva como su nuevo entrenador.

De esta forma, Mourinho se convertirá en el entrenador más caro de la historia del Real Madrid, que hace apenas un año se gastó cerca de 12 millones de euros en firmar a Xabi Alonso, destituido en el mes de enero tras perder la final de la Supercopa ante el Barcelona. Es decir, que se ha gastado casi 30 millones en dos entrenadores en apenas 12 meses.

La carrera de José Mourinho

El portugués vivirá ahora una segunda etapa en el Santiago Bernabéu, donde ya estuvo tres temporadas entre 2010 y 2013 en las que logró una Liga y una Copa del Rey como títulos más destacados, quedándose tres veces en semifinales de la Champions League.

Lo cierto es que 13 años después, su carrera ha dado más pasos hacia atrás que hacia delante. Este mismo curso, sin ir más lejos, no ha conseguido meter al Benfica en la Champions League y acabó tercero de 'una Liga de tres', por detrás del Sporting y el Oporto. Y eso que no perdió ningún partido liguero.

Antes, a finales de agosto, fue destituido del Fenerbahce tras ser eliminado en la previa de la Champions League. También fue destituido de la Roma, el Tottenham, el Manchester United y el Chelsea, los cuatro equipos posteriores a su primera etapa como madridista, si bien es cierto que con el cuadro italiano sí que consiguió ganar una Conference League.