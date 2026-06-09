El Real Madrid anuncia una oferta de 150 millones por Julián Álvarez: comunicado oficial

El Atlético "ha agradecido la oferta" y "la ha rechazado", confirma el club blanco

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Bombazo en el Real Madrid. Día y medio después de ganar las elecciones, Florentino Pérez ha cumplido su promesa de realizar una oferta de 150 millones de euros por un jugador de primer nivel, tal y como anunció en Horizonte. Pese a que se rumoreaba con los nombres de Olise o Vitinha, entre otros, finalmente el señalado es Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid. El club blanco ha confirmado a través de un comunicado oficial que ha enviado la oferta al club rojiblanco, pero desde el Metropolitano "la han rechazado" y se remiten a su cláusula, que asciende a 490 millones de euros.

"El Real Madrid CF comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez.

Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", dice el comunicado oficial.

La promesa de Florentino Pérez y la postura del Atlético con Julián Álvarez

En plena campaña electoral, Florentino anunció el pasado jueves en Horizonte que este martes iba a realizar una oferta de 150 millones por un jugador de un equipo de la Champions League. No quiso dar nombres, pero los rumores apuntaban a Vitinha y Olise como grandes favoritos. Aún así, este lunes empezaron a correr los primeros rumores de que el elegido podía ser Julián Álvarez.

Y finalmente, así ha sido. Ha sido el propio Real Madrid el que ha confirmado la oferta al Atlético por el argentino y la postura reacia del club colchonero, como era de esperar. Ya respondieron de forma negativa al Barcelona hace una semana ante sus tentativas para firmar al delantero y ahora le cierran la puerta también al Real Madrid, remitiéndose a su cláusula.

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El comunicado oficial invita a pensar que Florentino ya ha cumplido su promesa electoral y, en principio, no habrá más movimientos desde el Santiago Bernabéu por Julián, cuya cláusula asciende a los 490 millones de euros. El futuro del delantero sigue en el aire, pero la postura atlética parece clara, al menos en términos económicos.