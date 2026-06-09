Fran Fuentes 09 JUN 2026 - 16:28h.

El técnico alemán era el deseado por el candidato a la presidencia si ganaba las elecciones ante Florentino Pérez

El mensaje de Bernardo Silva que enfada al Barcelona y da un giro total a su fichaje

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Jürgen Klopp era uno de los fichajes que Enrique Riquelme ligó a su candidatura a la presidencia del Real Madrid. El técnico alemán, aunque posteriormente se desmintiera, fue el nombre que el empresario alicantino propuso y con el que, si ganaba, se sentaría a negociar mediante su director deportivo, Raúl González Blanco. Sin embargo, Florentino Pérez salió elegido en los comicios y el candidato no podrá activar sus planes de cara a la planificación del próximo curso. Asimismo, José Mourinho firmará este martes su contrato con el club blanco, ocupando el puesto en el que muchos querían al preparador germano.

Ahora, el propio Jürgen Klopp ha subido una publicación a sus redes sociales que muchos han interpretado como un auténtico troleo tras todos los rumores vividos en la última semana. De este modo, el alemán ha subido una foto en la que se podía leer el siguiente mensaje: "Adivina dónde voy". Lo hizo, eso sí, señalando su gorra, en la que se podía apreciar una taza de café con una bola del mundo dentro.

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"A la Copa del Mundo", comentó con varios emoticonos. El chiste solo tiene sentido en inglés, ya que cup se usa más en el día a día para referirse a una taza. Si bien se puede utilizar cup para designar una copa de cristal como las del vino, este término es más habitual para designar las tazas, usando "glass" más comúnmente para referirse a las copas de vino. Aunque las copas que sí se designan como "cup" son las de los trofeos deportivos, como la Copa del Mundo. De ahí el juego de palabras del entrenador alemán con su gorra. Parece que en Alemania y en inglés también se estilan los chistes malos con juegos de palabras sencillos.

Sea como fuere, Jürgen Klopp siempre se ha caracterizado por su buen humor y simpatía, lejos de la imagen de perfil serio o militarista que intentan dar otros entrenadores. En este sentido, tiene una personalidad más alegre y extrovertida, quizá más cercana a lo que en España podemos observar en Luis Enrique. Con este chiste, el técnico formará parte de las retransmisiones deportivas de una cadena de televisión alemana, en la que dará los partidos de la selección de Alemania junto a leyendas de la talla de Thomas Müller o Mats Hummels. Eso sí, esta publicación justo cuando han tenido lugar tantos rumores sobre su fichaje por el Real Madrid, los cuales han elevado al máximo la tensión, solo se puede interpretar como un auténtico troleo.