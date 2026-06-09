En vídeo: los madridistas se mojan y le dicen a Florentino Pérez por quién harían la oferta de 150 millones
Desde ElDesmarque hemos salido por las calles de la capital para preguntar a qué jugador ficharían por 150 millones de euros
Florentino Pérez estrena candidatura con un acuerdo millonario con Fly Emirates
Este martes 9 de junio es la fecha en la que Florentino Pérez prometió que haría la ya famosa oferta de 150 millones de euros. "La mayor oferta en la historia del Real Madrid", aseguró el presidente... Pues desde ElDesmarque nos hemos lanzado a las calles de Madrid para intentar averiguar qué futbolista es el elegido por el empresario madrileño para mandar su oferta: ¿Olise, Vitinha... Julián Álvarez? Las respuestas de los aficionados no dejan a nadie indiferente, incluso alguno se ofrece a ser el jugador ideal para reforzar el equipo. No te pierdas la encuesta completa en el vídeo superior.