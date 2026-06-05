Quién puede ser el fichaje estrella de 150 millones que promete Florentino Pérez para el Real Madrid

Pablo Sánchez 05 JUN 2026 - 00:03h.

El Benfica hace oficial la salida de José Mourinho por 15 millones si Florentino Pérez gana las elecciones

No da pistas sobre el perfil del jugador que se trata

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El Real Madrid y su entorno viven días de novedades y noticias contundentes. Aún quedan días para conocer quién se hará con la presidencia del conjunto merengue entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme mientras ambos tratan de captar al público y de convencer con su legislatura mediante fichajes y futuro. En esa tarea andan ambos. El último en tener protagonismo televisivo fue Florentino.

El alto cargo blanco hizo acto de presencia en el programa Horizonte, de Iker Jiménez, para analizar cómo avanza la campaña y que tiene que ofrecerle al madridismo. Además de recordar los nombres que ya ha puesto sobre la mesa, tildó de farol la candidatura de su opositor y puso como ejemplo lo sucedido con Earling Haaland. Riquelme aseguró que el noruego era uno de sus fichajes estrellas, pero el entorno del delantero se encargó de desmentirlo poco después.

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Además de debatir sobre los movimientos de uno y otro, Florentino soltó una de las grandes bombas de este periodo electora. El madrileño aseguró que próximamente realizaría una potentísima oferta por un jugador de talla mundial. Una operación que puede rondar los 150 millones, tal y como ha explicado en la parte final de su entrevista.

Las declaraciones de Florentino y los posibles nombres

"Vamos a tener fichajes en otros muchos sitios. El martes voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150 millones por lo menos", sentenció. "Lo suyo es que sea un jugador de la media para arriba. No es Haaland. Lo primero que haremos será hablar con el club", agregó.

Los focos apuntan a Vitinha. El jugador del PSG es uno de los favoritos para llegar al Real Madrid, pero no es el único candidato. Algunos nombres que aparecen en el horizonte son los de Joao Neves, Enzo Fernández, Désiré Doué, Kvaratskhelia, Julián Álvarez, Luis Díaz, entre otros.