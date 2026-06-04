Florentino Pérez saca pecho por el fichaje de Mourinho con un vídeo que sirve de aviso a varios jugadores

Fran Duarte Madrid, 04 JUN 2026 - 20:23h.

El perfil de la candidatura de Florentino Pérez ha publicado un vídeo de Mourinho con sus mejores momentos y que sirve de mensaje para varios jugadores

El Benfica hace oficial la salida de José Mourinho por 15 millones si Florentino Pérez gana las elecciones

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Tras la confirmación del Benfica sobre la salida de José Mourinho al Real Madrid si Florentino Pérez gana las elecciones, el actual presidente del club ha sacado pecho por su fichaje a través de las redes sociales de su candidatura. Lo ha hecho con un vídeo muy especial en el que dan respuesta a por qué Florentino se ha decantado por el regreso del entrenador luso.

El vídeo comienza con una imagen del entrenador dibujada a lápiz bajo la frase “Mourinho, próximo entrenador del Real Madrid” y justo después da paso a su icónica rueda de prensa en la que mencionó su famoso “¿por qué?”, tras la eliminación en Champions por el FC Barcelona en su primera temporada. En esa rueda de prensa el entrenador ‘acusaba’ al conjunto culé por las decisiones arbitrales que favorecieron al Barça. “No sé si son muy simpáticos, no entiendo. Ojalá un día tenga la respuesta”. Una imagen, como decimos, icónica para el madridismo por la defensa brutal que hizo Mourinho al Real Madrid tras esa eliminatoria y que ya forma parte de la historia blanca.

Pues la candidatura de ‘Florentino 2026’ ha usado esa pregunta para dar respuesta a por qué se ha decantado el presidente y ahora candidato a las elecciones para apostar por él 16 años después. “Por ganador”, reza el vídeo para después destacar los 25 títulos de Mourinho en sus vitrinas. “Por competitividad”, continúa el vídeo mientras hace un repaso a los mejores momentos de Mou en el banquillo merengue. “Por liderazgo”, responden en el vídeo seguido de varias imágenes del técnico luso dando indicaciones a jugadores como Modric, Benzema.

También han usado en el vídeo uno de los mensajes que tanto caracterizan a José Mourinho como entrenador. “Quien no trabaja no juega”, una de las frases que recuerdan en la publicación y que puede servir de aviso a un vestuario acomodado en las dos últimas temporadas y en el que se ha discutido tanto el papel defensivo de los atacantes como Vinicius o Mbappé. El vídeo lo culminan con la respuesta que tanto ha representado al sector madridista que siempre ha sido fiel a Mourinho: “Por defensa del madridismo”, la respuesta que acaba cerrando el vídeo que enumera los motivos por los que Florentino Pérez ha apostado por el regreso del ‘Special One’, antes de finalizar con el anuncio del entrenador con la camiseta del Real Madrid diciendo “sí” ante la llegada inminente a la que fue su casa y que sigue siéndolo.