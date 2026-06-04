Jorge Morán 04 JUN 2026 - 07:40h.

El portugués tiene varias exigencias en su llegada al Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho en plena entrevista a Enrique Riquelme

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Noche de muchos rumores entorno al Real Madrid. El duelo por la presidencia entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme ha subido de nivel, con ambos candidatos presentando sus mejores cartas para convencer a los socios de sus votos. Mientras el aspirante anunció los fichajes de Rodri Hernández y Erling Haaland, el actual máximo mandatario respondió con el nombre de José Mourinho como su técnico en caso de ganar.

Lo hizo con un vídeo sorpresa, en mitad de la entrevista de Enrique Riquelme y la imagen del técnico portugués con la camiseta del Real Madrid. "MOUcha historia por hacer", anunciaba Florentino Pérez. Un anuncio esperado, pero que no llegaría solo.

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Las peticiones de Mourinho para su Real Madrid

En las últimas horas hay tres nombres que han sonado con fuerza en la candidatura de Florentino Pérez. El primero el de Ibrahima Konaté, quién llegaría gratis desde Liverpool después de no aceptar el acuerdo de renovación. El francés sería el primer refuerzo para la defensa de Mourinho, pero no el único.

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Parece que Denzel Dumfries también llegaría al Real Madrid previo pago de la cláusula de rescisión por parte de Florentino Pérez, mientras que Gvardiol sería otro futbolista con el que los blancos ya tendrían un acuerdo. Tres nombres con los que apuntalar una defensa con problemas y que han generado una gran ilusión entre los aficionados.

Pero además de los ya mencionados, hay otras dos exigencias más por parte de José Mourinho. La primera también sería para la defensa y no es otro que Calafiori. Según las informaciones de Ramón Álvarez de Mon, el técnico portugués ha pedido al presidente el fichaje del defensor del Arsenal. Su polivalencia, tanto de central como de lateral izquierdo, gustan mucho y el futuro entrenador habría exigido explorar la opción de su fichaje.

El último nombre es el que más sorpresas ha generado y su llegada estaría condicionada por la salida de uno de los pesos pesados. Álvarez de Mon ha informado en redes sociales que, en caso de que Tchouameni deje el Real Madrid este verano, el elegido por Mourinho sería Mateus Fernandes, del West Ham, al que quieren otros equipos de la Premier League. Muchos nombres para un verano que se prevé movidito y a unos días de las elecciones.