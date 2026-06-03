Así es el álbum de cromos que Florentino Pérez ha enviado a los socios como parte de su campaña electoral
El actual presidente ha enviado la campaña de su candidatura con un álbum muy especial de todos sus logros y fichajes
Infantino muestra su apoyo público a Florentino Pérez: "Bajo tu liderazgo, el futuro será más prometedor"
MadridTras anunciar por sorpresa que convocaba elecciones, Florentino Pérez ha enviado a los socios del Real Madrid un álbum de cromos bajo su lema ‘Mucha historia por hacer’. Acompañado de un dossier muy elaborado con todos los detalles de su campaña electoral donde detalla sus principales objetivos para la candidatura. Este particular álbum está basado en los fichajes, logros y trofeos que ha conseguido el club, sobre todo bajo el mandato del actual presidente, y que, según el propio Florentino, es un reflejo de un club con la obligación de “seguir ganando, seguir creciendo y seguir protegiendo lo más importante: que este club siga siendo de sus socios”. Puedes ver todos los detalles de este peculiar álbum de cromos en el vídeo superior.