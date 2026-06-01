Florentino Pérez ataca a Enrique Riquelme y desmiente la privatización del Real Madrid

Fran Fuentes 01 JUN 2026 - 20:19h.

Lo ha hecho durante un acto de su campaña en Toledo

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Florentino Pérez ha comparecido en un acto de su campaña electoral. El actual candidato a la presidencia del Real Madrid ha vuelto a atacar a la candidatura rival, encabezada por Enrique Riquelme. Asimismo, desmiente que vaya a privatizar el club en un futuro. A continuación, sus palabras al completo:

La campaña contra el Real Madrid, según Florentino Pérez: "Algunos han aprovechado que los resultados deportivos no han sido los deseados esta temporada y hemos quedado segundo en LALIGA. Ya comprendo que es un pecado, pero es evidente que no siempre en el fútbol ni en ningún deporte siempre se puede ganar todo y por ese motivo hay quienes han puesto en marcha una operación en la sombra yendo de la mano de algunos periodistas y de algún medio de comunicación que no quieren a Real Madrid, que llevan muchos años siendo enemigos de Real Madrid y que lo vienen haciendo con el único objetivo de intentar desestabilizar al club. Han hecho campañas de todo tipo, algunas de ellas miserables".

La candidatura de Enrique Riquelme: "Cuando se han quitado la careta y se han presentado como candidatura a estas elecciones nos hemos dado cuenta de quiénes son. Son los mismos de la etapa más siniestra de nuestra historia, son los hijos, cuñados, directivos de la etapa de Calderón, aquellos que protagonizaron la asamblea de la vergüenza. La verdad es que yo pensé que nunca más los madridistas tendríamos que recordar aquel escándalo que tanto nos hizo sufrir a los que queremos de verdad a Real Madrid. Se lo digo a los que formaron parte de aquella siniestra junta directiva y a los hijos y cuñados que hoy pretenden tomar las riendas del club como si no hubiera existido aquella época, como si no hubiera pasado nada. Me dirijo a todos ellos y les digo, vosotros ya habéis manchado la imagen de Real Madrid y aquí me vais a tener siempre enfrente. No se van a volver a pisotear los valores que son sagrados en el Real Madrid. A todos ellos les digo que me van a tener siempre enfrente y les digo que no sigan mintiendo, que el socio de Real Madrid no tiene miedo a nada ni a nadie por mucho que sigan contando mentiras.

La privatización del club: "¿De verdad que alguien puede creer que yo que tuve que avalar en el año 2000, con 25 mil millones de las antiguas pesetas de mi patrimonio personal para que pudieran cobrar los jugadores de nuestro equipo, que voy ahora a privatizar o vender el club? Dejen de mentir con bulos de manera indecente. Mientras yo sea presidente del Real Madrid, este club va a seguir siendo siempre de sus socios y los socios somos los únicos que seguiremos decidiendo el futuro del Real Madrid. Es rotundamente falso que se vaya a privatizar al Real Madrid. Más bien es justamente lo contrario de privatizar, es trabajar en la fórmula más transformadora de la historia del club para que la propiedad del club sea de sus socios, no como ha venido siendo hasta ahora que solo somos dueños en lo emocional. Yo quiero que el socio sea dueño también en lo económico y en lo jurídico".

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La búsqueda de fama de Enrique Riquelme: "No se puede mentir si se quiere ser presidente del club más prestigioso del mundo. Da la impresión de que alguien viene aquí a servirse del Real Madrid y no a servir al Real Madrid. El candidato parece que viene aquí a crearse una marca personal, en lugar de venir a proponer algo serio para el Real Madrid. El club merece un respeto y y los socios tienen un respeto".

Las dos opciones en las elecciones del Real Madrid: "Hay dos modelos: uno, el que los que mienten, el de la siniestra época de Calderón, y otro, el que hemos construi9do juntos, sobre unos valores que son innegociables, durante los últimos años. El modelo que nos ha hecho campeones de Europa una y otra vez. El modelo en que se siente el madridismo de verdad, siempre unido. Conmigo, los socios siempre serán los dueños del Real Madrid. Conmigo siempre jugarán los mejores jugadores del mundo, y este año también. El Real Madrid no se improvisa".