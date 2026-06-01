Fran Duarte Madrid, 01 JUN 2026 - 14:13h.

Luis Figo ha valorado la figura de Kylian Mbappé con ElDesmarque y le da un consejo para ser el líder que necesita el equipo

Luis Figo desvela el verdadero problema del Real Madrid a la hora de fichar: "Si es que existe ese cargo..."

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Kylian Mbappé se ha convertido en la mayor estrella en el vestuario del Real Madrid. A pesar de sus espectaculares números en materia de goles, el francés no termina de cuajar y ya existe el debate de si el club merengue juega mejor con él o si es el líder que necesita el equipo. Luis Figo sabe perfectamente lo que significa llegar a un equipo como un fichaje galáctico y ha querido opinar sobre el papel de Mbappé en este Real Madrid en una entrevista con ElDesmarque.

Luis Figo y el problema de Mbappé al llegar al Real Madrid

“En términos de estadística o números de goles que es lo que hace lleva un año fantástico”, comenta el portugués sobre Mbappé. Para Figo es inevitable que comparen al francés con Cristiano Ronaldo, pero considera que “no hay personas iguales, no hay jugadores iguales. no puedes comparar la personalidad, el carácter de uno u otro, la forma de estar. Yo pienso que es siempre importante para un equipo tener gente que se identifique realmente con lo que es, los valores de cada equipo, de cada proyecto”, valora el ganador del Balón de Oro. “Es siempre importante tener en un vestuario gente que naturalmente son líderes y que influyen en los demás la importancia de lo que es y saber lo que es en diferentes momentos, cuando ganas y cuando pierdes, el entorno y el ambiente, en este caso en el Madrid”.

El mejor ejemplo lo pone con cuando llegó él al Real Madrid como el fichaje estrella del ala de Florentino Pérez. “En mi época tuve la suerte de tener a Sanchis, Fernando Hierro, Raúl, que son gente que creció en el club y que saben realmente en los momentos donde realmente hay que actuar, avisar, informar, cortar o lo que sea. Yo creo que eso es fundamental. Ahora, si tú no tienes esa personalidad o si no eres así o si no vienes realmente de la base del fútbol, del club, pues no puedes también pedir a la gente que actúe de esa forma. Yo creo que es fundamental que existan en todos los clubes esa identificación a lo que es la historia y para influir en todos los demás y en ciertos momentos importantes de la temporada pues hacerlo”, sentencia Figo. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo superior.