Fran Duarte Madrid, 01 JUN 2026 - 13:36h.

Luis Figo ha valorado en ElDesmarque la crisis deportiva que atraviesan los blancos y de quién es la responsabilidad de estos dos años sin títulos

Luis Figo y el fracaso de una temporada en blanco: "Cuando el Real Madrid no gana, es un año extremadamente negativo"

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No es nada habitual que un equipo como el Real Madrid pase dos temporadas sin ganar un título. La crisis deportiva del Real Madrid tiene su origen en la marcha de Toni Kroos, al que no han sabido encontrar sustituto, y ha empeorado con la marcha de Luka Modric. Ni Ancelotti, ni Xabi Alonso, ni Arbeloa han conseguido devolver la grandeza en forma de títulos a un equipo que hace tan solo dos años estaba levantando su decimoquinta Champions League. Se ha especulado mucho si el problema de los merengues es responsabilidad de los jugadores, los entrenadores o si viene de más arriba. Luis Figo, que conoce a la perfección la casa blanca, se aventura en una entrevista con ElDesmarque a valorar estos dos años decepcionantes para el conjunto blanco.

Aunque en este momento el portugués está fuera y “no se permite hacer un análisis desde dentro”, Figo ha querido recordar que “cuando pierden, pierden todos y cuando se gana, gana todos, en eso trata un equipo”. Considera que el Real Madrid es “el mejor equipo del mundo… si es la decisión técnica, si son los jugadores, yo creo que están todos involucrados. Cuando pierdes tienes que ser una construcción interna por parte de todo el mundo y que cada uno pueda dedicar su parte para que las cosas cambien. Es la única manera que yo veo de poder tener éxito en un presente inmediato”.

Luis Figo y la llegada de José Mourinho

El exfutbolista también ha querido mojarse sobre la posible llegada de José Mourinho, alguien a quien conoce muy bien, con el que guarda una gran amistad y que coincidieron en el Barça e Inter. “Se habla mucho, pero hay que esperar a ver lo que va a suceder, esa responsabilidad no la tengo, por eso lo que vamos a hablar es solamente de suposiciones, en el fútbol no existe hasta que no se toma una decisión de la parte de la directiva que es la que tiene ese poder y responsabilidad”, opina Figo sobre los rumores para el futuro del banquillo blanco.

“Bueno yo no necesito hablar de Mourinho, creo que todo el mundo lo conoce y si toman esa iniciativa y decisión de que venga pues será porque creen que es la persona indicada a tomar rumbo de los destinos del equipo. No sé lo que va a pasar, así que es un amigo, yo a mis amigos les deseo siempre siempre lo mejor y en este caso pues por el cariño y mi historial en el Madrid también quiero siempre que las cosas funcionen y que ganen, por eso no sé, hay que esperar un poco y a ver cuáles son las decisiones de la gente que tiene esa responsabilidad”.

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