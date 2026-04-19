Luis Figo lamenta el trato a Xabi Alonso en el Real Madrid y se rinde a Lamine Yamal: "Es increíble"

Andrea Esteban 19 ABR 2026 - 16:55h.

El portugués califica la temporada del Real Madrid como “mala”

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Luis Figo ha hecho análisis del curso futbolístico y no ha dejado indiferente a nadie. El exjugador portugués analizó la situación del Real Madrid en Marca, mostró su desacuerdo con el trato recibido por Xabi Alonso y se deshizo en elogios hacia el joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal.

Una temporada “mala” para el Real Madrid

Figo fue claro al analizar el rendimiento del conjunto blanco: “La realidad es que es una temporada mala. Para el Madrid, si no se gana, siempre es una temporada negativa. Cuando faltan los títulos es porque las cosas no funcionaban”.

Uno de los puntos más sensibles fue el cambio de entrenador. Figo lamentó la falta de paciencia con Xabi Alonso: “Creo que no ha tenido tiempo. No hemos tenido tiempo ni para hacer un análisis de los meses que ha estado. Es muy complicado”.

El portugués considera que el técnico tolosarra no contó con el margen necesario para desarrollar su proyecto, dejando entrever que la decisión fue precipitada.

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Favoritos para la Champions y rendido a Lamine Yamal

Con la Champions entrando en su fase decisiva, Figo también se mojó: “Por lo que han demostrado, mis favoritos son el PSG y el Bayern. Son dos equipos muy fuertes”. Para el exfutbolista, ambos conjuntos llegan en el mejor momento y con argumentos sólidos para levantar el título.

Figo no escatimó elogios hacia una de las grandes irrupciones del fútbol mundial: “Es increíble. Es un talento increíble. Espero que siga creciendo como jugador y que tenga una carrera increíble”.

El portugués se suma así a la larga lista de voces que destacan el impacto precoz del joven futbolista azulgrana.