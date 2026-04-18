Mr. Asubío desvela los partidos de LALIGA EA Sports que contarán con la Ref Cam

Joaquín Anduro 18 ABR 2026 - 14:47h.

Alberola Rojas también incorporará la Ref Cam en la final de Copa

Mr. Asubío explica por qué se ha elegido a Alberola Rojas como árbitro de la final de la Copa del Rey

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Este sábado se celebra en Sevilla la final de la Copa del Rey que enfrentará a Atlético de Madrid y Real Sociedad en La Cartuja con Javier Alberola Rojas como árbitro con una gran novedad. El colegiado llevará incorporada la Ref Cam que salió a la luz pública durante el pasado Mundial de Clubes y que ya se ha usado en algunos encuentros de LALIGA EA Sports a modo de prueba.

Además de en la final entre rojiblancos y txuri urdin, este dispositivo se utilizará en otros cuatro partidazos de este tramo final de campaña en Primera División. En el vídeo de la parte superior de la noticia, Mr. Asubío informa de qué cuatro encuentros se trata además de conocer otra importante novedad con respecto al fuera de juego que se instaurará en el fútbol español desde la campaña 26/27.

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La Ref Cam, en la final de la Copa del Rey

Se trata de una medida innovadora, denominada Ref Cam, acordada entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LALIGA para la final de este sábado en el estadio de La Cartuja de Sevilla, que se extenderá a los partidos de la competición liguera a partir del próximo día 22, informaron ambas entidades en un comunicado.

La Ref Cam consiste en un dispositivo que ofrece en tiempo real la visión directa del colegiado durante el desarrollo del partido e incorpora audio, "lo que contribuye a una mayor comprensión de las decisiones arbitrales y aporta un nuevo nivel de transparencia y cercanía con el aficionado", remarca el comunicado.

La cámara de Alberola Rojas proporcionará a la señal televisiva producida por RTVE "una perspectiva más cercana, inmersiva y completamente innovadora del desarrollo del juego" que permitirá a los aficionados "vivir la emoción del fútbol con un nivel de inmersión sin precedentes en el más alto nivel profesional", añade la nota.