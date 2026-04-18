La Policía identifica a 91 ultras con todo tipo de armas antes de la final Atlético-Real Sociedad

Andrea Esteban 18 ABR 2026 - 13:53h.

Incautados cuchillos, cadenas, palos, barras de hierro y bengalas

Así es Horizonte, el balón para la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

Compartir







La previa de la final de Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad ha estado marcada por un amplio dispositivo de seguridad que ha evitado posibles incidentes graves. La Policía Nacional ha identificado a 91 personas y ha intervenido una gran cantidad de objetos peligrosos en diferentes puntos del operativo desplegado en Sevilla y sus accesos.

Intervención en carretera y material oculto en autobuses

Uno de los puntos clave del operativo se produjo en la A-4, a la altura de La Carlota (Córdoba), donde agentes detectaron dos autobuses de aficionados radicales procedentes de Madrid.

En la intervención se identificó a 91 personas y se levantaron actas por infracciones, tras encontrar material que, según fuentes policiales, podría haber sido utilizado en enfrentamientos.

Entre los objetos requisados destacaban palos de madera ocultos como si fueran banderas, una funda de pistola, cadenas, un cuchillo, pasamontañas y sprays. Todo ello distribuido entre ambos vehículos, evidenciando una preparación previa para posibles altercados.

Barras de hierro, bengalas y el recuerdo de un pasado trágico

El operativo se extendió también a Sevilla capital, donde los controles a vehículos y aficionados permitieron descubrir una caja con hasta 95 barras de hierro, además de otros objetos como bengalas, lanzabengalas, navajas, gas pimienta o incluso un puño americano.

La magnitud del material incautado refleja la tensión que rodea este tipo de encuentros, especialmente entre dos aficiones con antecedentes sensibles. En la memoria sigue muy presente el asesinato de Aitor Zabaleta en 1998, un trágico episodio que marcó para siempre los enfrentamientos entre ambos clubes.

Por ello, más de 1.600 agentes siguen vigilando de cerca todos los movimientos en una ciudad que vive la final con máxima expectación… y también con máxima precaución.