Posibles alineaciones de Atlético de Madrid y Real Sociedad en la final de la Copa del Rey

Redacción ElDesmarque Madrid, 17 ABR 2026 - 11:54h.

Atlético de Madrid - Real Sociedad, posibles alineaciones de la final de la Copa del Rey

Dónde están las Fan Zone de Atlético de Madrid y Real Sociedad en Sevilla para la final de Copa del Rey: ubicación exacta

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El Atlético de Madrid y la Real Sociedad disputarán la final de la Copa del Rey en el Estadio La Cartuja, mañana sábado 18 de abril a las 21:00h. Los dos combinados están ante una oportunidad histórica de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas y el encuentro promete ya que ambos equipos vienen en una gran dinámica. Los de Diego Pablo Simeone, pese a llevar cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, se han conseguido clasificar a la final de la Copa del Rey y a las semifinales de la Champions League después de eliminar al FC Barcelona en ambas competiciones. El Atlético, 4º en liga y lejos de Barça y Real Madrid, ha centrado todos sus esfuerzos en la Copa y en la Champions y parece que ha sido la decisión correcta. Por el lado de la Real Sociedad, el conjunto vasco lleva dos victorias y un empate en los últimos cinco partidos. Pellegrino Matarazzo ha dado la vuelta a la temporada de los txuri-urdin y les ha metido de lleno en la lucha por las plazas europeas en LALIGA EA Sports y en una final de la Copa del Rey después de eliminar al Athletic Club.

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Posible once del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid buscará su undécima Copa del Rey en el encuentro de mañana frente a la Real Sociedad y para eso, Diego Pablo Simeone alineará un once de gala. El técnico argentino tendrá las dudas de José María Giménez y David Hancko, que siguen recuperándose de sus lesiones, pero parece que podrá contar con Pablo Barrios. Alexander Sorloth y Nahuel Molina han trabajado al margen horas antes de la final. Se prevé que el noruego sea suplente y que el argentino sea titular, desplazando así a Marcos Llorente al centro del campo. Johnny Cardoso, que ya tuvo minutos frente al FC Barcelona en Champions League, puede ser la sorpresa y sustituir a Koke como pivote y Clément Lenglet, después de una actuación agridulce en el partido del martes, se disputa la titularidad con Robin LeNormand.

Posible once del Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad:

Portero: Musso

Defensas: Ruggeri, Le Normand, Pubill, Molina

Centrocampistas: Giuliano, Llorente, Koke, Lookman

Delanteros: Julián Álvarez, Griezmann

Posible once de la Real Sociedad

La Real Sociedad buscará su cuarta Copa del Rey en el partido contra el Atlético de Madrid. Los de Pellegrino Matarazzo han hecho que una temporada donde no disputaban competiciones europeas y donde las expectativas en LALIGA EA Sports y en Copa eran bajas, se haya convertido en un momento histórico para el conjunto vasco. El técnico estadounidense ha sabido darle la vuelta al momento de forma de muchos jugadores que actualmente son cruciales para él y alineará un once de gala para la final de mañana. Los lesionados Álvaro Odriozola e Igor Zubeldia no estarán disponibles para el partido aunque este último podría forzar y Yangel Herrera, Jon Gorrotxategi y Arsen Zakharyan están tocados pero puede que lleguen a la final. La única posición del once donde hay varias opciones es en la banda derecha, donde Ander Barrenextea, Takefusa Kubo y Brais Méndez se disputan la titularidad.

Posible once de la Real Sociedad frente al Atlético de Madrid:

Portero: Remiro

Defensas: Sergio Gómez, Jon Martín, Caleta-Car, Aramburu

Centrocampistas: Sucic, Turrientes, Carlos Soler

Delanteros: Guedes, Oyarzabal, Barrenetxea