Pablo Sánchez 04 JUN 2026 - 22:00h.

Los dorsales de España en el Mundial 2026

Las redes sociales, repletas de opiniones

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El partido entre España e Iraq en Riazor no se desarrolló como todo el mundo esperaba. Pese a que los de Luis de la Fuente llevaron el peso del encuentro, se encontraron con un rival peleón y contestón, que disfrutó hasta de un par de llegadas en el primer tiempo. Tampoco se amilanó con el tanto de Ferran Torres, que parecía abrir el partido a los pocos minutos. Al contrario, llegó el gol del empate.

Poco después de que España se adelantara en el marcador, Iraq respondió con el empate por medio de Doski. Además, de manera muy sorprendente. Controló un balón llovido y le pegó sorprendiendo a Joan García, quien se encontraba mal situado. El balón acabó en el fondo de las mallas y el 1-1 en el marcador.

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Los focos apuntaron a Joan García tras el gol. El portero del Barcelona erró en el gol de Iraq y alimentó el continuo debate que existe sobre la portería de España, los convocados y quién debería ser titular en esta selección. Desde el banquillo, tanto Unai Simón como David Raya daban ánimos a su compañero por el fallo en el primer tiempo.

La opinión en las redes

El debate sobre la portería de España se extiende a cualquier rincón y más con acciones como la que tuvo lugar este jueves en Riazor. Poco después del gol de Doski, la afición española mostró su sentir en las redes sociales contra Joan García y las decisiones de Luis de la Fuente dejando mensajes como los que recopilamos a continuación: